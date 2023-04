Nuovo affare con la Fiorentina: Juve, 50 milioni di euro

E’ una Juventus molto attiva nella programmazione della prossima stagione, nonostante le difficoltà per le questioni extra campo.

La Juventus si appresta ad affrontare un finale di stagione molto complicato ma, nonostante questo, la dirigenza sembra già pianificare il futuro. Oltre alla questione legata ai rinnovi contrattuali di Angel Di Maria e Adrien Rabiot, che vedranno scadere il proprio contratto a giugno, la società bianconera sembra già pensare ai possibili nuovi innesti.

Il reparto dove la vecchia signora ha necessità di intervenire è la difesa, visti gli addii sempre più probabili di Alex Sandro e Juan Cuadrado in estate. Proprio per questo la dirigenza sembra guardarsi intorno, tanto da aver individuato già un possibile obiettivo per rinforzare le corsie laterali.

Uno dei reparti dove i bianconeri possono valutare importanti innesti è senza dubbio la difesa. Da Bonucci a Cuadrado, i calciatori avanti con l’età sono molti e la società vorrebbe ringiovanire (un pò come fatto a centrocampo). ùOltre ai rinnovi, però, la società bianconera sta lavorando anche per cercare nuovi innesti per il reparto difensivo, visti gli addii di Cuadrado e Alex Sandro che sembrano oramai certi. A tal proposito, il calciatore individuato dalla vecchia signora è il brasiliano Dodò, classe 1998 della Fiorentina.

La Juventus guarda alla difesa: idea Dodò della Fiorentina

Il brasiliano, è alla sua prima stagione italiana, sta facendo molto bene. Dodò ha collezionato tre assist in 36 partite disputate tra campionato e coppe. La Fiorentina, però, forte della scadenza del contratto fissata per il 2027, non sembra intenzionata a fare sconti per cedere il proprio terzino. Il presidente viola Rocco Commisso, infatti, potrebbe chiedere circa 50 milioni di euro per dare il via libera alla cessione. I rapporti tra le due tifoserie sono tutt’altro che buoni e il patron italo-americano cederebbe il suo gioiello solo a questa grossa cifra.

Si tratta di una cifra molto alta per le casse del club bianconero, che però potrebbe ritrovarsi un difensore importante per il presente e per il futuro. Il brasiliano è molto stimato da Massimiliano Allegri, e questo potrebbe portare la società a fare un tentativo per cercare di accontentarlo. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con la Juventus che, dopo gli arrivi passati di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, proverà a piazzare il terzo clamoroso colpo dalla società viola.