La Juve brucia tutti al fotofinish: arriva un protagonista di Serie A

Il calciomercato della Juve sta prendendo una piega decisamente molto interessante. Si parla infatti di una rivoluzione totale tra i pali

I bianconeri stanno osservando i primi potenziali colpi di mercato con occhio particolarmente attento. La squadra ha particolari emergenze, ma allo stesso tempo sta studiando con attenzione il mercato, a caccia di interessanti proposte. Uno dei reparti da rifondare è l’attacco, con diversi calciatori che potrebbero dire addio a fine stagione.

Anche nella retroguardia qualcosa deve cambiare per forza di cose. Ed è proprio qui che entra in gioco il calciomercato. In grado di consentire agli uomini di Allegri di rinforzarsi tramite dei colpi precisi e ben calibrati. Ad oggi la porta della Juventus è difesa sapientemente da Szczesny. Il polacco ex Arsenal si è sempre distinto per essere un ottimo portiere. Ma il tempo passa per tutti. Lui compreso. Serve dunque un ricambio.

Il primo nome della lista, seppur ipotetica, è quello di Marco Carnesecchi. Il giovane portiere si trova attualmente alla Cremonese, ma concesso in prestito dall’Atalanta. Per il classe 2000 ci sono numerose pretendenti alla finestra. Sono diversi i club a monitorarli in Serie A, ma la Juve ha finanze e prestigio per provare il giovane colpo di talento.

Sono stati sondati anche altri due nomi, altrettanto interessanti ma dalla carta di identità decisamente meno promettente. Il primo è un portiere che si trova attualmente in un momento di forma strepitoso. Il secondo nome è invece un ottimo estremo difensore. Affidabile e noto a tutti per le sue leggendarie parate.

Juve, non solo Carnesecchi: altri due nomi sul taccuino

Carnesecchi non è l’unico nome che potrebbe fare comodo alla Juve. Il profilo di Guglielmo Vicario, attualmente in forza all’Empoli, potrebbe fare altrettanto comodo alla causa bianconera. Reattività fuori dal comune e leadership da vero fuoriclasse. Un nome del genere potrebbe rappresentare un degno sostituto per Szczesny, seppur con i dovuti paragoni per esperienza e trascorso professionale.

Ultimo ma non per importanza: David De Gea. Lo spagnolo di proprietà del Manchester United si trova attualmente in scadenza di contratto. Difficilmente i Red Devils vorranno proseguire il loro percorso con lui. Classe 1990, è un portiere di grande esperienza nonché di qualità sopraffina. Il discorso economico in questo caso potrebbe essere complicato. Ma essendo un sondaggio ci sarà comunque tutto lo spazio necessario per eventuali valutazioni.