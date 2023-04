Juventus e Liverpool, lo scambio è stellare

Tra Juventus e Liverpool potrebbe avvenire uno scambio incredibile: i Reds vogliono il calciatore a tutti i costi.

Juventus e Liverpool sono due club dell’elitè europeo, tra le migliori nella storia rispettivamente d’Italia e d’Inghilterra. Questa stagione non è stata facile per entrambe, alle prese con problemi importanti e che hanno frenato le ambizioni di entrambe le società.

Visto le difficoltà di questa stagione i Reds sono pronti ad un mercato di grande livello ed anche per questo motivo avrebbero messo gli occhi in Serie A. Nel mirino la Juve di Allegri, e nello specifico piace il centrocampista italiano Manuel Locatelli. Il centrale di centrocampo, è arrivato in bianconero dopo tre anni al Milan e tre al Sassuolo, ma stavolta lascerebbe il suo club, solo dopo due stagioni. Locatelli, ha giocato 43 partite tra campionato e coppe nella scorsa stagione ed ulteriori 38 al momento, in tutte le competizioni. Valore di mercato al momento, 30 milioni di euro.

Stando a quanto riportato in Gran Bretagna da TeamTalk, la prima scelta dei Reds però gioca oggi nel Nizza e si chiama Khepren Thuram. Il figlio dell’ex bianconero, Lilian, è un classe 2001 che i rossoneri francesi valuterebbero ben 44 milioni di euro. Il fatto che il Liverpool non giocherà la prossima Champions, potrebbe inoltre non rappresentare un problema perché è molto probabile che anche la Juve non riesca ad arrivarci.

Bomba clamorosa: scambio Juve-Liverpool

Ad ogni modo, dopo due ottime stagioni in bianconero, che seguono altri sei anni ad alti livelli in Serie A, il classe ’98 potrebbe trasferirsi nel Merseyside, essendo finito tra i nomi principali della storica squadra inglese. Locatelli piace a Klopp, che sogna il colpo. Il valore di mercato di Manuel Locatelli, potrebbe inoltre non interessare gli inglesi che quest’anno hanno ormai perso il treno per i primi quattro posti della Premier.

La squadra inglese ha diversi esuberi in uscita e tra questi ci sono Jordan Henderson, Thiago, Fabinho e James Milner. Uno di questi potrebbe essere il sostituto giusto di Locatelli, proprio alla Juve. Interessanti indiscrezioni, vedrebbero possibile uno scambio tra piemontesi e britannici, per portare il nativo di Lecco all’Anfield Road, con viaggio nella direzione opposta di Thiago Alcantara. Alla Juve infatti, piacerebbe molto lo spagnolo che non sta trovando spazio nella sua squadra attuale e quindi, dopo tre stagioni ed a 32 anni potrebbe lasciare Liverpool. L’idea di uno scambio tra due campioni è quanto meno qualcosa su cui riflettere e non è detto che non possa avvenire.