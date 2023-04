Finalmente una big: sarà Champions League per Orsolini

Riccardo Orsolini si sta rendendo protagonista di una grandissima stagione, tanto che per lui sembra arrivato il momento di compiere il grande salto.

Uno dei più grandi interpreti del Bologna targato Thiago Motta è senza dubbio Riccardo Orsolini, autore di una grandissima stagione. L’ala classe 1997, infatti, ha messo a segno otto reti e fornito tre assist in 27 partite disputate tra campionato e Coppa Italia. Questo grande rendimento ha portato molto club a mettersi sulle sue tracce, che lo stanno monitorando con grande attenzione.

A tal proposito, due big nostrane sembrano pronte ad affondare alla riapertura della sessione estiva. Per il calciatore di Ascoli Piceno, quindi, il grande salto sembra essere dietro l’angolo.

Derby romano per Orsolini: pronto al grande salto

Come detto, Riccardo Orsolini si sta rendendo protagonista di una grandissima stagione con la maglia del Bologna. Il classe 1997, infatti, è uno dei più grandi interpreti della squadra rossoblù, soprattutto da quando Thiago Motta ha preso il comando della squadra. Queste ottime prestazioni non sono passate inosservate agli occhi dei grandi club nostrani, tanto che in estate potrebbe scatenarsi un derby romano per cercare di accaparrarselo. Lazio e Roma, infatti, sembrano pensarci seriamente per la prossima stagione.

I biancocelesti stanno cercando un vice Immobile per il reparto avanzato e, viste le prove soddisfacenti di Felipe Anderson da falso nueve, potrebbero decidere di dirottare la propria attenzione sull’ala del Bologna. Maurizio Sarri non ha mai nascosto di voler avere una squadra tutta italiana, e il classe 1997 potrebbe essere il profilo perfetto per il reparto avanzato dei biancocelesti. Sul ragazzo, però, sembra forte anche l’interesse della Roma, con José Mourinho che lo apprezza e non poco. I giallorossi, infatti, sono alla ricerca di un esterno, e il profilo del rossoblu stuzzica e non poco la dirigenza.

Si prospetta un derby tutto romano per il calciatore, che potrebbe presto compiere il grande salto magari anche giocando la prossima Champions League. Dopo i due derby disputati sul campo, quindi, Lazio e Roma sembra pronte a sfidarsi anche in sede di mercato, con il Bologna che spera di scatenare una vera e propria asta. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Orsolini che potrebbe viverlo da grande protagonista. Dopo poco più di cinque anni potrebbe essere giunta al termine l’avventura del classe 1997 in rossoblu, con il grande salto che sembra oramai essere imminente.