Calciomercato: Mbappe sarà azzurro, l’annuncio dell’ex

Kylian Mbappé potrebbe presto vestire la maglia azzurra. L’annuncio di calciomercato è arrivato direttamente dall’ex.

Kylian Mbappé ormai da tempo è in rotta con il PSG e sono in molti che parlano della possibilità di una separazione al termine della stagione per consentire al calciatore di iniziare una nuova esperienza magari con maggiori soddisfazioni dal punto di vista dei trofei internazionali.

E, stando alle dichiarazioni di un ex di un club, Mbappé durante il calciomercato estivo potrebbe vestire azzurro. Si tratta di una opzione non assolutamente semplice da far diventare realtà per diversi motivi, ma l’ex calciatore è impegnato in questo obiettivo e vedremo se alla fine riuscirà a raggiungerlo oppure no.

Mercato: Mbappe pronto a dire addio al PSG, ecco con chi firma

Il futuro di Mbappé è assolutamente ricco di incertezze e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Al momento l’unica certezza sembra essere rappresentata dal fatto che il calciatore è ai ferri corti con il PSG e a questo punto non possiamo escludere una separazione al termine della stagione. Uno scenario non semplice anche per questioni economiche, ma sono in corso riflessioni ed una decisione finale sarà presa solamente alla fine del campionato e in base anche alle offerte che arriveranno.

Ma, come riportato da CalcioNews24, Malouda ha annunciato che ormai da tempo lavora per portare Mbappe al Chelsea durante il calciomercato estivo. Una opzione non semplice da far diventare realtà per diversi motivi. Il più importante è che i londinesi per il momento sono in una posizione di classifica non semplice e la Champions League sembra essere un qualcosa di impossibile da raggiungere.

Naturalmente le potenzialità economiche dei londinesi non sono assolutamente da sottovalutare e quindi la situazione potrebbe cambiare nel giro di davvero poco tempo. Vedremo cosa succederà e magari quale sarà anche la decisione di Mbappé considerando che la sua avventura al PSG sembra essere ormai finita.

Ultime Mbappé: il Real Madrid resta favorito

Il Real Madrid resta sicuramente il grande favorito nella corsa a Mbappé in questo calciomercato estivo. Inutile dire che gli spagnoli lo seguono da tempo e quindi sono pronti ad affondare il colpo per regalarselo e alzare il livello della rosa.

Naturalmente il PSG non sembra essere pienamente d’accordo su questa cessione e solo al termine del campionato avremo un quadro sicuramente più chiaro e capiremo dove potrà andare a giocare Mbappé. Naturalmente si tratta di una vicenda che destinerà delle novità importanti già da luglio e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per sapere il destino del francese.