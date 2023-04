Barbara D’Urso, gli shorts sono troppi corti: gambe in mostra e fan impazziti

Barbara D’Urso non ha perso tempo a rimarcare la sua bellezza per l’ennesima volta. I fan sono rimasti ammutoliti davanti a tutto ciò

Nonostante l’età di 63 anni la nota conduttrice Barbara D’Urso continua ad essere una delle donne dello spettacolo più seguite sul panorama italiano. La nota conduttrice è comunque molto avvenente nonostante gli anni che passano ed è molto seguito, da parte di milioni di italiani.

Barbara è molto attiva sui social e tutti i suoi scatti riscuotono davvero tanti consensi. Classe 1957, guardandola bene risulta evidente il fatto che ne dimostri decisamente di meno. Si potrebbe tirare fuori la classica attenuante dei filtri. Ma lei non sembra averne chissà quale bisogno. Anche in televisione o dal vivo si può notare tutto ciò. Tutti sostengono che sia bella e naturale così com’è non a caso. Nel prossimo paragrafo si vedrà un chiaro esempio di ciò. Senza filtri come sempre.

Essendo nel mondo dello spettacolo da tanto tempo, è inevitabile che abbia pubblicato in carriera delle foto provocanti. Questa volta non è l’esempio appropriato, seppur i fan siano comunque rimasti sconvolti dal suo ultimo scatto. Una prova tangibile del fatto che si possa essere meravigliose pur senza usare volgarità e provocazione come armi principali. Non sono poi così tante le persone che possono permettersi questo approccio, ma lei fa parte di questa élite fortunata. Non è una scoperta recente, ma è sempre bene rimarcarlo.

Barbara D’Urso lascia tutti a bocca aperta: fisico top

Lo scatto pubblicato da Barbara D’Urso non ha fatto altro che confermare quanto detto più sopra. Per essere sensazionali non è necessario ricorrere a trucchi o stratagemmi di seconda facciata. A lei basta mostrarsi così com’è per ottenere consensi, e visti i risultati si può dire che sia a tutti gli effetti una tecnica efficace. D’altronde i numeri parlano in maniera abbastanza chiara.

Nella foto sopra la si può apprezzare con un vestito elegante, probabilmente adatto al suo lavoro di conduzione televisiva. Le gambe scoperte sono un tocco di classe che il suo pubblico ha apprezzato davvero tanto. I commenti sono stati tutti positivi. Con un fisico del genere non poteva che essere altrimenti. 63 anni e non sentirli per una donna d’altri tempi, una donna che sembra molto più giovane e sicuramente molto piacevole da vedere.