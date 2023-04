Ribaltone in una Big di Serie A: “Non finisce il campionato”

Sembra essere sempre più a rischio una panchina di Serie A. Non è infatti da escludere un esonero nelle prossime settimane con un tecnico che rischia di non chiudere il campionato.

I risultati negativi delle ultime settimane stanno infatti mettendo a serio rischio la posizione di un allenatore di una grande squadra italiana. Arrivati ad aprile non è più concesso sbagliare se si vogliono raggiungere gli obiettivi stagionali. Un pareggio o una sconfitta in questo periodo dell’anno rischia di compromettere quanto fatto finora con gli obiettivi di squadra che sono sempre più in bilico.

La stagione si decide tra marzo ed aprile come affermano spesso gli allenatori e, racimolare brutti risultati in questo periodo, può mettere a serio rischio panchine che sembravano ben salde finora. La situazione di Simone Inzaghi all’Inter non è delle più tranquille. L’allenatore dell’Inter infatti rischia fortemente visti gli ultimi risultati che hanno visto i nerazzurri racimolare quattro punti nelle ultime sei giornate di campionato.

Quattro sconfitte, un pareggio ed una vittoria sono troppo poco per una squadra che deve cercare di blindare la qualificazione alla prossima Champions League. A salvare per il momento la panchina del tecnico nerazzurro c’è la proprio la Champions League. L’Inter è infatti ai quarti di finale contro il Benfica con buone possibilità di raggiungere la finale visto che il tabellone proporrebbe (in caso di qualificazione) una semifinale contro Milan o Napoli. Il match di andata con il successo di 2 a 0 a Lisbona ha dato nuova serenità al tecnico di Piacenza.

Esonero in Serie A, a forte rischio una panchina eccellente

Antonio Cassano, alla Bobo TV, ha parlato del momento dei nerazzurri, attaccando in particolare i calciatori ma facendo il punto anche sulla situazione dell’allenatore: “Meritava di vincere a Salerno. Non so cosa stia capitando a Lukaku, lo vedo pesante, triste. Correa lo conosco dai tempi della Sampdoria. Sicuramente è bello da vedere ma gli manca la giocata. Nell’ultimo periodo va male anche Lautaro Martinez. Può fare certamente 35 gol a stagione ma al momento non lo sta dimostrando. Se l’Inter dovesse uscire contro il Benfica esonereranno Inzaghi. Non andare in Champions League sarebbe una tragedia per i nerazzurri. Spero per Inzaghi che riesca ad andare avanti in Europa altrimenti sarebbe dura per lui finire il campionato“.

Appare comunque segnato il destino di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Anche se l’ex allenatore della Lazio dovesse chiudere il campionato sarà difficile vederlo ancora alla guida dei nerazzurri in vista della prossima stagione. In casa Inter si parla sempre più di Antonio Conte per il futuro anche se il suo ingaggio appare difficile da sostenere per le casse del club meneghino.