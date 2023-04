Comunicato shock del club: “All’Inter servono gli aiutini”

Ha del clamoroso il duro comunicato ufficiale apparso sul sito di un noto club che ha preso di mira l’Inter: “Le servono gli aiutini per vincere!”

In Italia le polemiche nel mondo del calcio, soprattutto per quanto concerne gli arbitri, sono sempre all’ordine del giorno. Sin dalla notte dei tempi. A finire sotto i riflettori è stata stavolta l’Inter, che è stata duramente presa di mira da un club importante con un comunicato apparso sul sito ufficiale. Adesso, ovviamente, il polverone è stato sollevato ed è lecito immaginare che possa arrivare una replica. Tanto dagli arbitri quanto dallo stesso club nerazzurro. Ma andiamo a vedere in maniera dettagliata che cosa è successo.

“All’Inter servono gli aiutini”

Oltre che in Serie A ed in Serie B, anche in Primavera le polemiche sulla classe arbitrale sono sempre all’ordine del giorno e quanto accaduto oggi lo dimostra una volta di più. Sotto i riflettori stavolta ci è finita la partita tra Frosinone ed Inter, finita per 2-1 per gli uomini di Chivu. Il club ciociaro sul proprio sito ufficiale ha fatto apparire un lungo comunicato per commentare la gara con un titolo eloquente: “Servono gli aiutini all’Inter per battere il Frosinone”.

A finire nella polemica è la gestione di gara dell’arbitro Marco Emmanuele di Pisa ed in particolar modo i due episodi sono i seguenti. Prima la mancata espulsione di Kassama, poi un rigore “viziato in partenza di azione da un fallo di mano” – a detta del club gialloblu – “allo scadere della prima frazione di gioco”. Sono anche altre le espressioni dure utilizzate, a partire dall’aggettivo “scandaloso” utilizzato per commentare un episodio in cui il direttore di gara non è intervenuto.

Frosinone, parole dure nel comunicato

Come detto anche in precedenza, si è trattata sicuramente di una macchia ulteriore sul nostro calcio che ha coinvolto, stavolta, anche il settore giovanile. Adesso si aspetta una risposta da parte della società milanese ma anche da parte delle autorità calcistiche, che dovranno prendere, verosimilmente, le distanze da questo comunicato. Al momento la nota è rimasta sul sito e sta girando sui vari portali di informazione.