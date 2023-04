Calciomercato: Perisic torna in Italia

Momento no al Tottenham anche per Ivan Perisic dopo l’esonero di Antonio Conte: nuova destinazione in Serie A per il croato

Voluto fortemente agli Spurs da Antonio Conte, il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Italia. Una grande voglia di tornare protagonista in Serie A dopo gli anni avvincenti con la maglia dell’Inter. Una destinazione a sorpresa dopo la sua avventura con il Tottenham che sembra ormai essere arrivata ai titoli di cosa.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, nelle ultime settimane il laterale croato avrebbe espresso il suo desiderio di tornare in Italia. Proprio in quella posizione l’ha ideato Antonio Conte, che inizialmente l’aveva posizionato nel 3-5-2 alle spalle dell’unica punta. Durante il suo primo anno alla guida dell’Inter, Perisic è volato anche in prestito al Bayern Monaco per poi tornare subito protagonista lavorando a tutta fascia sull’out sinistro. La sua voglia di continuare a calcare grandi palcoscenici è immensa: ora vuole trovare una soluzione adeguata visto che la sua storia d’amore con il Tottenham sembra già finita.

Perisic ancora in Serie A, torna subito in Italia

Un’idea a sorpresa per dire subito addio al Tottenham. Gli ultimi mesi con il top club inglese non sono stati appaganti: così Perisic potrebbe scegliere nuovamente la destinazione italiana per tornare al top della forma.

Con l’esonero di Antonio Conte, fautore della sua operazione al Tottenham, lo stesso laterale croato è pronto a fare le valigie. Come rivelato da Tuttosport, Perisic potrebbe vestire nuovamente la maglia dell’Inter, proprio come ha fatto Lukaku. Il rapporto con il club nerazzurro è rimasto buono, ma al momento resta soltanto un desiderio acceso nel cuore e nella mente del croato. A Milano ha vissuto stagioni importanti e così la dirigenza milanese potrebbe scegliere nuovamente lui per il post Gosens. Il laterale tedesco, dopo gli anni da top all’Atalanta, non è mai tornato sui quei livelli dopo il grave infortunio. Già a gennaio è stato ad un passo dalla cessione con un forte interessamento di diversi top club della Bundesliga.

L’Inter potrebbe pensare alla cessione scegliendo così nuovamente Perisic per la fascia mancina. Un rinforzo importante per Simone Inzaghi, che si giocherà il suo futuro in queste settimane intense con numerosi impegni tra campionato e Champions League. A breve potrebbero esserci conferme ufficiali da parte dello stesso interessato, che vuole lasciare il prima possibile la Premier League.