Guarda chi torna in Serie A: riecco il ‘Papu’ Gomez, affare Champions

Mancano circa due mesi al termine della stagione, e per molti calciatori sarà tempo di cambiare aria in estate.

La stagione si appresta a vivere due mesi di fuoco ma, nonostante questo, diversi calciatori sembrano già programmare il proprio futuro. Uno di questi è senza dubbio il Papu Gomez, vecchia conoscenza del calcio italiano. Il calciatore argentino potrebbe lasciare il Siviglia alla riapertura del calciomercato estivo. In questa stagione l’ex Atalanta è apparso molto sottotono, viste le 18 presenze senza mai andare a segno.

La sua avventura in Spagna è tutt’altro che certa, le sue prestazioni sono abbastanza deludenti. Per questo motivo il giocatore, in accordo con il club, potrebbe decidere di cambiare aria. A tal proposito, una big del nostro campionato sembra monitorare costantemente la situazione.

Come detto, complice una stagione decisamente sottotono, il Papu Gomez potrebbe lasciare il Siviglia al termine della stagione. Per l’argentino classe 1988, infatti, potrebbero riaprirsi le porte del nostro campionato dopo l’addio all’Atalanta nel gennaio del 2021.

Papu Gomez via, possibile ritorno: la Lazio ci pensa

La Lazio di Maurizio Sarri, soprattutto in caso di approdo alla prossima Champions League, potrebbe decidere di avviare i contatti con il club andaluso per valutare la fattibilità dell’operazione. I biancocelesti, infatti, dovranno quasi sicuramente salutare Sergej Milinkovic Savic, che non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2024. Per non rischiare di perderlo a zero, quindi, il presidente Claudio Lotito sembra essersi deciso a vendere il serbo per circa 40 milioni di euro.

Oltre al numero 21, però, il club capitolino sarà chiamato anche a valutare la posizione di Luis Alberto, che non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Spagna per chiudere la propria carriera. Il “Mago”, però, vedrà scadere il proprio contratto con il club romano nel 2025, e questo mette la società nella condizione di poter chiedere cifre importanti per il proprio numero 10. Qualora l’addio di Milinkovic Savic si concretizzasse, la Lazio potrebbe realmente cercare di portare a Roma il Papu Gomez, visto anche l’apprezzamento da parte del tecnico toscano Maurizio Sarri. Il ragazzo gradirebbe un ritorno nel campionato nostrano, e questo fattore potrebbe facilitare un eventuale trattativa con il Siviglia. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con la Lazio che pensa al grande colpo per rinforzare il proprio centrocampo. Il Papu Gomez, quindi, potrebbe riabbracciare la Serie A dopo due anni dal suo addio.