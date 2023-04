Fulmine a ciel sereno, salta la panchina di una Big: esonero

Fulmine a ciel sereno per una big d’Europa, salta improvvisamente la panchina a poche partite dal termine della stagione: esonero immediato.

Clamoroso quanto sta succedendo in queste ore in casa di una delle principali big di tutta Europa. Un allenatore di un Top club europeo rischia tantissimo, dopo accuse a dir poco gravissime.

Allenare una delle squadre big in Europa non è mai un compito semplice, le aspettative di campo ed i riflettori sempre puntati addosso rendono il margine di errore incredibilmente minimo e il rischio esonero è sempre dietro l’angolo.

Lo sa bene ad esempio Julian Nagelsmann, tecnico esonero nelle ultime settimane abbastanza a sorpresa. Il giovane tedesco rischia di non essere il solo esonero clamoroso. A finire sul lastrico è infatti Cristophe Galtier, a forte rischio licenziamento dopo le pesanti accuse mosse nei suoi confronti.

PSG, Galtier esonerato: i motivi sono sorprendenti

Una delle grandi delusioni di questa stagione di Champions League è senza ombra di dubbio il PSG. I parigini, dopo aver chiuso al secondo posto il proprio girone alle spalle del Benfica, si sono ritrovati a dover affrontare agli ottavi il Bayern Monaco. La squadra di Galtier è uscita sconfitta dal doppio confronto, un ko arrivato in maniera abbastanza netta e che ha messo in crisi l’intera truppa parigina.

Il tecnico francese è arrivato la scorsa estate con l’obiettivo di fare passi avanti in Europa ma il risultato è stato abbastanza deludente. Ora, il futuro di Galtier sembra quindi segnato. Ciò che hanno riportato i colleghi di RMC Sport rischia di complicare ulteriormente i piani del club e il futuro del tecnico è a forte rischio.

I media francesi hanno reso pubblica una ‘presunta’ mail dell’allora tecnico del Nizza. Questi si lamentò con l’attuale ad del club Julien Fournier, lamentando un’eccessiva presenza di calciatori di colore e musulmani. Notizie gravissime, e se confermate, il presidente del PSG Al Khelaifi non potrà certo far finta di nulla.

L’attuale presidente del Paris Saint Germain ha garantito che verranno svolte delle indagini in merito, così da chiarire la posizione di Galtier e muoversi di conseguenza. Nel mentre il Collectif Ultras Paris, principale gruppo di ultrà del PSG, tramite i suoi canali social ha già chiesto il licenziamento del tecnico nel caso in cui le accuse venissero confermate, creando in questo modo un clima sempre più teso al Parco dei Principi. Il progetto faraonico dei ricchissimi proprietari del club sembra essere sempre più in crisi e non solo dal punto di vista economico.