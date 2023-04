Cambio in panchina per l’Inter, ecco il sostituto: è un ex

Nonostante la semifinale di Champions League ad un passo, il fatto che il quarto posto sia ancora in bilico non rende contenti i dirigenti dell’Inter, visto che negli uffici nerazzurri di Viale Liberazione si punta molto di più alla concretezza che al sogno.

Questo mette fortemente in bilico la posizione di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter in vista della prossima stagione, visto che in questi giorni non si sta facendo altro che confermare il fatto che difficilmente Marotta ed Ausilio confermeranno ancora una volta l’ex Lazio.

Una notizia del genere potrebbe scaturire una vera e propria bufera in casa Inter, soprattutto in vista di questo finale di stagione, ma così non sarà visto che la dirigenza nerazzurra si è mossa con largo anticipo scegliendo già il sostituto di Simone Inzaghi.

Inter, sarà addio Inzaghi: ecco chi per sostituirlo

In queste settimane si sta parlando tanto del futuro della panchina dell’Inter, con Simone Inzaghi fortemente in bilico visto il rendimento della squadra in questa stagione, soprattutto in Serie A.

La semifinale di Champions League non salverebbe però l’ex Lazio da un possibile esonero al termine della stagione, possibilità che si sta facendo sempre più concreta in ordine anche ad alcuni contatti fra la dirigenza dell’Inter e diversi allenatori, rientranti nella lista di Marotta ed Ausilio come ideali per guidare la formazione nerazzurra a partire dalla prossima stagione.

I nomi presenti in questa sono tanti, ed anche i un certo calibro, ma alla fine la decisione dell’Inter, stando alle ultime notizie, sarebbe ricaduta su un ex, che nel corso della sua carriera è già passato dalle parti della Pinetina.

Inter, ecco chi è il nuovo allenatore: scelta ricaduta su un ex

Con Inzaghi in bilico l’Inter ha deciso di iniziare a sondare diversi profili con i quali poter sostituire l’ex Lazio nella prossima stagione. Fra tutti quello che ha accomunato area tecnica e dirigenziale è stato un profilo che a tutti gli effetti lo si può definire un ex.

Tutti i tifosi nerazzurri vorrebbero che questo fosse lo Special One, Josè Mourinho, ma in realtà si sta parlando di Sergio Conceicao, allenatore del Porto ed ex giocatore, per l’appunto, dell’Inter.

Inter-Coinceicao: c’è l’annuncio del portoghese

Sergio Conceincao è sicuramente uno dei nomi più accreditati per sostituire Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter a partire dalla prossima stagione. In Portogallo sono addirittura certi che questo giro di panchine avverrà al punto che, nel corso dell’odierna conferenza stampa di presentazione per la prossima sfida di campionato, l’allenatore del Porto ha preferito glissare ogni voce per evitare che l’attenzione della squadra possa concentrarsi su altro.

Conceicao ha fatto detto in merito ad un suo approdo all’Inter: “Non so niente. Avrei voluto darvi una notizia da commentare ma non c’è niente di interessante”