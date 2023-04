Antonio Conte, clamoroso dietrofront: panchina di nuovo a lui

Dopo l’addio al Tottenham, impazzano le voci sul futuro di Antonio Conte: l’ultimo rumor ha davvero del clamoroso

In una stagione già caratterizzata dal clamoroso flop del Liverpool di Jurgen Klopp – ottavo in classifica a meno 29 dall’Arsenal capolista – dalla sorpresa Newcastle, dagli exploit del Brighton di De Zerbi e dai numeri incredibili di Erling Haaland, le annate di Tottenham e Chelsea possono definirsi da incubo. Oltre che travagliate dal punto di vista delle decisioni assunte dalle rispettive dirigenze.

Gli Spurs, che nel corso dell’anno hanno anche dovuto subire l’umiliazione dell’eliminazione dalla FA Cup patita per mano del Grimsby, hanno superato la tempesta Conte. Il tecnico salentino, già protagonista di un battibecco mediatico niente male con Richarlison in concomitanza dell’eliminazione dei londinesi dalla Champions League, ha poi di fatto salutato dopo l’incredibile rimonta subita in quel di Southampton.

Inevitabile a quel punto il divorzio, con la successiva marea di rumors sul possibile futuro dell’allenatore. Che qualcuno vorrebbe già pronto a prendere il posto di Allegri o Inzaghi sulla panchina di Juve e Inter, due squadre già allenate in passato dal tecnico pugliese. Ma potrebbe esserci un’altra, clamorosa possibile ipotesi nel futuro dell’ex CT della Nazionale Azzurra. Un club non troppo lontano da quello da cui Conte si è appena separato. Anche in questo caso si tratterebbe di un ritorno a casa.

Conte-Chelsea, non è Fantacalcio

Introduciamo il discorso sulla nuova indiscrezione lanciata nelle ultime ore analizzando l’incredibile situazione in casa Chelsea. Dopo aver esonerato ad inizio stagione Thomas Tuchel, reo di aver perso in quel di Zagabria la gara inaugurale del gruppo di Champions, la panchina dei Blues è stata affidata a Graham Potter, allora tecnico del Brighton. Nonostante una campagna acquisti faraonica, anche e soprattutto in sede di mercato invernale, la squara ha fallito miseramente gli obiettivi. Risultati scadenti in Premier mentre i Blues sono ancora impegnati nei Quarti di finale di Champions League.

Stufo dei risultati deludenti e della spirale negativa in cui era entrato tutto l’ambiente, il patron Todd Boehly ha deciso di cambiare ancora, affidando la panchina dei Blues ad una leggenda assoluta del club come Frank Lampard. Ovviamente, secondo molti addetti ai lavori, questa appare una soluzione ad interim. In attesa di un grande nome a fine stagione. Oltre ai profili di Luis Enrique, ancora in attesa di sistemazione dopo le dimissioni post Mondiale, e di Julian Nagelsmann, silurato dal Bayern e sostituito proprio da Tuchel, è tornato clamorosamente in ballo proprio lui. Antonio Conte. Dalle parti di Stamford Bridge, nonostante il ‘tradimento’ per l’esperienza al Tottenham, il salentIno è ancora molto amato. Una Premier e una Coppa d’Inghilterra vinte nei due anni alla guida dei Blues sono un gran biglietto da visita per un ritorno che avrebbe del clamoroso.