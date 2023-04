Roma ‘tradita’: nuova maglia in Serie A per El Shaarawy

Il ‘Faraone’, che ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno, medita l’addio ai colori giallorossi: il futuro potrebbe essere ancora in A

Spesso sottovalutato, quasi sempre decisivo ogni qualvolta è stato chiamato in causa da José Mourinho, e grande professionista, come sottolineato a più riprese dallo stesso Special One al termine di alcune gare in questa stagione. Tutto questo è Stephan El Shaarawy, uno dei fattori chiave in uscita dalla panchina nell’impegnativa rincorsa della Roma per un posto in Champions League.

L’ex ‘enfant prodige’ del calcio italiano è tornato nella Capitale nel gennaio del 2021 dopo la ricchissima esperienza allo Shangai Shenhua, in Cina. Il ‘Faraone’ non è mai riuscito a ritagliarsi un posto da titolare né nei 6 mesi di gestione Fonseca, nè tantomeno agli ordini del tecnico lusitano. Sempre relegato al pur redditizio ruolo di sesto uomo – per usare un termine tanto caro al basket- l’ex Genoa vorrebbe giocare con più continuità.

L’affollata batteria di trequartisti e attaccanti presenti nella rosa giallorossa – anche dopo la cessione di Zaniolo, (è arrivato Solbakken a chiedere spazio in campo) – non gli ha però mai consentito di elevarsi allo status di titolare. Complici le scelte di Mourinho, spesso conservative dal punto di vista tattico, l’esterno offensivo ha pagato dazio anche a causa di tanti piccoli infortuni che ne hanno condizionato la disponibilità tra gli effettivi convocabili.

El Shaarawy, la nuova idea a ‘zero’ della Fiorentina

A chiudere il cerchio di una situazione che curiosamente vede il giocatore in piena sintonia più col pubblico giallorosso che con lo staff tecnico, El Shaarawy medita seriamente l’addio alla Roma a fine stagione. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno facilita le supposte intenzioni dell’ex Azzurro. In Serie A c’è già chi ha pianificato un colpo a ‘ parametro zero’. Un colpo molto importante nel rapporto qualità prezzo per diversi club di Serie A.

Stephan El Shaarawy (LaPresse) – Calciomercatoweb.it

In prima fila per l’acquisto del ‘Faraone’ ci sarebbe infatti la Fiorentina, alle prese con una possibile rivoluzione sul fronte offensivo. Luka Jovic ha convinto solo a metà; stesso discorso vale per Jonathan Ikoné e per Christian Kouamé, tutti papabili candidati alla cessione considerando anche le numerose richieste da altri club.

Ecco che allora, nell’ottica di una gestione oculata che sappia cogliere le occasioni low cost, il profilo dell’attaccante giallorosso piace eccome a Pradé e a Joe Barone. Una realtà di media-alta classifica, ma vissuta da protagonista, come quella del club toscano, potrebbe lusingare non poco El Shaarawy. Che già in passato, proprio poco prima del suo passaggio alla Roma nel 2016, era stato molto vicino a vestire la maglia del club viola, maglia che ora lo vede sempre più vicino.