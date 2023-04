Lazio-Juventus: tegola last minute, salta la sfida dell’Olimpico

Brutte notizie in vista di Lazio-Juventus: per un tecnico arriva la tegola last minute. Salta la sfida dell’Olimpico.

Il turno pasquale di Serie A vede in programma il big match tra Lazio e Juventus. I biancocelesti proveranno ad allungare ancora di più su una delle dirette concorrenti nella lotta per il quarto posto. Dall’altra parte i bianconeri proveranno ad accorciare in questa corsa e sognare la Champions League.

Alla vigilia del match, però, un tecnico deve fare i conti con una tegola importante: il giocatore non è stato convocato per un infortunio e quindi salterà Lazio–Juventus. Non sicuramente una buona notizia per l’allenatore, chiamato nelle prossime ore a trovare la giusta soluzione.

Lazio-Juventus: infortunio last minute, ecco tutti i dettagli

Lazio-Juventus rappresenta forse una sfida cruciale per entrambe le compagini. I biancocelesti, come detto, sono costretti ad ottenere un risultato importante per consolidare il secondo posto e continuare a sognare l’ingresso in Europa. Dall’altra parte, però, c’è una squadra in crescita e soprattutto intenzionata a rientrare il prima possibile in una lotta importante e impronosticabile alla vigilia.

Ma Lazio–Juventus non vedrà uno dei protagonisti per infortunio ed ora nelle prossime ore si capiranno meglio i tempi di recupero del calciatore. Mattia De Sciglio, infatti, non è stato convocato e quindi toccherà ai controlli medici capire se questo problema muscolare non gli consentirà di essere in campo anche contro lo Sporting oppure è uno stop momentaneo.

Sicuramente, come detto in precedenza, si tratta di una assenza pesante considerando che il calciatore quasi certamente partiva titolare. La partita con l’Inter ha sicuramente segnato un po’ Cuadrado e per lui era difficile una partenza da titolare. Ora, però, il problema fisico lo costringerà a giocare dall’inizio e questo sicuramente complica un po’ i piani di Allegri, ma vedremo cosa succederà nelle prossime ore e se ci saranno scelte particolari considerando anche la possibilità di un cambio modulo e di provare Chiesa largo.

Infortunio De Sciglio: i tempi di recupero

I tempi di recupero dell’infortunio di De Sciglio non sono assolutamente chiari. Il problema è muscolare e quindi il calciatore potrebbe addirittura rimanere ai box almeno fino a maggio, ma il quadro non è certo e bisognerà aspettare le prossime ore.

Vista la squalifica di Cuadrado in Coppa Italia, l’obiettivo della Juventus sarà quello di riaverlo a disposizione almeno per il match di ritorno contro l’Inter. Ma per il momento i tempi di recupero di De Sciglio da questo infortunio non sono chiare e quindi non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro.