Inter beffata in extremis: svelata la nuova squadra di Antonio Conte

Dopo l’esonero del Tottenham, Antonio Conte è molto seguito in vista della prossima stagione: addio ritorno all’Inter

L’Inter di Simone Inzaghi vive un periodo davvero difficile e il futuro del tecnico appare a forte rischio. In queste settimane il Tottenham ha esonerato Antonio Conte e tra i tifosi nerazzurri sono in tanti a sperare in un clamoroso ritorno. L’allenatore leccese è stato il condottiero che ha riportato a Milano il tanto atteso scudetto, dopo anni di fallimenti. Successivamente è tornato protagonista in Premier League alla guida degli Spurs, ma la sua avventura a Londra è finita nel peggiore dei modi.

L’Inter non sta attraversando un ottimo periodo di forma con ben dieci sconfitte collezionate in Serie A. I nerazzurri vorrebbero arrivare fino in fondo in Coppa Italia e in Champions League. Il mese di aprile vedrà il club milanese protagonista di diversi big match e il futuro di Inzaghi sarà decisamente messo alla prova.

Attraverso queste sfide l’allenatore dell’Inter dovrà dimostrare la sua caratura per imporsi su grandi palcoscenici. In particolare, suggestivo il doppio confronto contro il Benfica, seconda portoghese consecutiva dopo il Porto, eliminato agli Ottavi, seppur con qualche rischio di troppo.

Inter, offerte importanti per Conte: addio ai nerazzurri

Antonio Conte potrebbe anche pensare ad un anno sabbatico in vista della prossima stagione, ma il suo profilo da allenatore è molto attraente per i migliori club europei. La sua fame di calcio è immensa, ma ora si prenderà tutto il tempo necessario per non ripetere gli errori del passato. L’Inter sarebbe entusiasta di rivederlo in panchina, ma il suo futuro è ancora incerto dopo soltanto pochi giorni dal suo esonero.

Il nome di Antonio Conte è sempre accostato alla panchina dei nerazzurri, ma come svelato dai colleghi di Sky Sport l’allenatore italiano sarebbe finito nel mirino di PSG e Atletico Madrid, opzioni decisamente interessanti per il futuro. Lo stesso tecnico leccese ha saputo lavorare ‘ripartendo dalle ceneri’, ma non è mai riuscito a compiere il salto di qualità per entrare di diritto nell’elite del calcio internazionale. Il tecnico ha sempre trovato difficoltà in Champions League, il trofeo che manca al suo già ottimo albo d’oro.

Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro di Inzaghi e del club e in caso di delusione totale, la dirigenza dell’Inter si muoverà velocemente e proverà a lavorare per rinforzare la rosa, a partire dal nuovo tecnico.