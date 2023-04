Calvario Chiesa, retroscena choc: la Juve è nei guai

Il fantasista della Juventus non è ancora al cento per cento: la società bianconera riflette sulle sue condizioni.

Il primo match valido per la semifinale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter è finito in parità. Il club bianconero è alle prese con grosse problematiche, in campo e fuori, e lavora per completare al meglio la stagione in corso.

L’esterno della Juventus infatti sta vivendo un periodo molto complicato nel quale la ricaduta fisica si fa sentire. L’infortunio al legamento crociato anteriore che lo ha tenuto fermo ben dieci mesi sta tornando alla ribalta. Del resto era abbastanza prevedibile che ciò accadesse, come hanno spiegato numerosi specialisti. Nelle ultime ore tuttavia Chiesa ha mostrato un chiaro nervosismo per la situazione venutasi a creare.

Doveva essere uno dei punti di forza dell’andata delle semifinali contro l’Inter, una partita fondamentale che i bianconeri vogliono subito archiviare al fine di concentrarsi meglio sul campionato. Ma alla Continassa tiene banco la questione Chiesa con il classe 97′ che, dopo l’ultimo allenamento prima della partita contro il Verona, ha chiesto ai preparatori atletici juventini cosa gli stesse accadendo, perché gli facesse ancora male il ginocchio. Ebbene, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il ragazzo avrebbe risposto alle richieste dello staff medico di un maggiore sforzo con un “mi fa male, non posso“.

Juventus, Chiesa: i problemi fisici non gli danno tregua

Parole abbastanza chiare che evidenziano un problema altrettanto chiaro. Che dietro questo problema di mobilità ci sia una sorta di ricaduta è un’opzione che non è da escludersi. Chiesa, durante la sosta delle Nazionali, ha svolto una serie di esami strumentali al JMedical ed è volato in Austria dal professor Fink, lo stesso medico che gli operò il ginocchio nel gennaio 2022. Tornato a Torino, Chiesa ha svolto altri accertamenti ma almeno finora non ha capito appieno il problema di cui soffre.

Allegri ha parlato in conferenza stampa di tendinite, ma lo staff medico non è ancora certo che si tratti di una infiammazione: per questo nelle prossime ore sottoporrà i muscoli del 25enne a una un’artroscopia a fibra ottica. Trattasi di un esame medico ancor più approfondito che cercherà di capire meglio la situazione. Da Torino intanto, come evidenzia sempre la Gazzetta, molti parlano di un blocco psicologico del giocatore, un’ipotesi questa che sembrerebbe particolare visto il grande desiderio del calciatore di tornare in campo, nuovamente come protagonista.