Arteta-Arsenal, addio non impossibile: al suo posto un allenatore italiano

Il rapporto tra Mikel Arteta e l’Arsenal potrebbe concludersi al termine di questa stagione. Se così fosse, i Gunners si fionderebbero su un tecnico italiano.

L’allenatore spagnolo Arteta potrebbe ritenere concluso il suo ciclo alla guida dell’Arsenal qualora dovesse riuscire nell’impresa di conquistare una clamorosa Premier League. Si avvicina il termine della stagione e oltre al mercato dei giocatori sta iniziando a infiammarsi anche quello degli allenatori. Molti top team italiani ed europei cambieranno a fine anno e ciò scatenerà un giro di panchine destinato a cambiare le carte in tavola.

Uno di quelli che potrebbe lasciare il suo attuale club è Mikel Arteta. Il tecnico spagnolo è stato finora protagonista di una cavalcata clamorosa alla guida dell’Arsenal in Premier League. Dopo ben diciannove anni i Gunners possono tornare nuovamente sul tetto d’Inghilterra.

Qualora riuscisse a raggiungere questo traguardo insperato all’inizio della stagione, l’ex vice di Pep Guardiola potrebbe realmente considerare l’ipotesi di aver chiuso un ciclo e decidere così di dare l’addio. Al suo posto il club londinese avrebbe già messo il mirino su un allenatore italiano che, grazie alla sua proposta di calcio, sta stupendo il mondo intero.

Un’offerta che non si può rifiutare: i tifosi dei Gunners approvano

I tecnici italiani da sempre sono considerati tra i migliori al mondo. Tra i più preparati a livello tattico, sono molti quelli che hanno segnato la storia del calcio grazie alle loro imprese. Eppure negli ultimi anni ne è emerso uno che è stato davvero contro culturale per il suo modo di intendere il gioco e che, allineandosi ai tempi che corrono veloci, ha attirato su di sé le attenzioni di molte big a livello europeo. In Serie A nessuno o quasi ha deciso di puntare su di lui e per questo motivo è partito per l’estero. Dopo una sfortunata parentesi in Ucraina, interrotta dalla guerra, attualmente è in un club di Premier League che ci ha visto molto lungo che sta trovando le sue fortune. Stiamo parlando ovviamente dell’allenatore del Brighton: Roberto De Zerbi.

L’allenatore bresciano è subentrato a Graham Potter sulla panchina del club inglese. De Zerbi, in soli sei mesi, è riuscito a farsi apprezzare da tutti portando la sua squadra a giocarsi il posto per una qualificazione europea nella prossima stagione. Secondo quello riportato da Tuttosport, il suo procuratore Edoardo Crnjar avrebbe già avuto contatti con l’Arsenal che ha visto in lui l’erede naturale di Arteta in caso di addio dello spagnolo. Una proposta che difficilmente De Zerbi potrebbe rifiutare, con buona pace dell’Inter che avrebbe pensato a lui come uno dei papabili per sostituire Simone Inzaghi nella prossima stagione.

Il Brighton si è parzialmente tutelato mettendo su di lui una clausola da 13 milioni di euro, ma questo potrebbe non bastare. De Zerbi ha dimostrato di essere pronto per allenare una big, e l’Arsenal rappresenterebbe uno di quei treni che passano poche volte nella vita.