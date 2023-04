Solo tacchi e calze, il ballo di Federica Nargi è da perdere la testa

L’ultimo post pubblicato, sul suo account ufficiale di Instagram, da parte di Federica Nargi è semplicemente da urlo – VIDEO

Federica Nargi è ancora una volta protagonista assoluta, regina dei social. Come avete ben potuto intuire non stiamo parlando di una particolare foto o altro, ma di un filmato letteralmente ‘da urlo’. Non è la prima volta che si verifica una cosa del genere (e che la vede come assoluta protagonista), ma in questa occasione possiamo confermare che ha veramente esagerato. Bisogna guardare con attenzione la moglie dell’ex calciatore di Milan e Juventus Alessandro Matri.

Il titolo non è assolutamente ingannevole, su questo potete stare fin troppo tranquilli a riguardo. L’ex velina di ‘Striscia la Notizia‘ sa sempre come catturare la nostra attenzione. In questo caso, però, ha fatto vedere a tutti le sue brillanti e straordinarie qualità di ballerina. La Nargi è molto conosciuta per le sue doti di ballerina e in tanti possono ammirare le sue gesta, soprattutto mediante i suoi profili social.

Federica Nargi, movenze da urlo: tutti in piedi per lei

Nelle ultime ore il suo account ufficiale di Instagram ha regalato l’ennesima gioia ai suoi follower. Il video ha scatenato in poche ore i fan che hanno risposto alla grande con migliaia di like e repost del video. Da sempre la Nargi è una modella che da sempre attira l’attenzione e l’interesse di una buona parte del pubblico maschile italiano.

La compagna dell’ex calciatore della Juventus e del Milan, Alessandro Matri, mostra a tutti le sue movenze da urlo. Oltre ad un look che fa perdere completamente la testa. Tacchi in bella vista che sicuramente danno quel tocco in più, calze aderenti che mettono in risalto le sue gambe, movimenti che mandano i suoi follower completamente al tappeto e ‘Milano è ai suoi piedi’ con degli scatti e un video mozzafiato.

Da Miss Italia a Striscia la Notizia fino a trasmissioni più recenti, la Nargi è una delle showgirl più apprezzate sul panorama italiano ed anche sui social fa incetta di follower. La signora Matri ha debuttato in passato anche nel mondo del cinema ed ha anche partecipato ad un video del noto cantante J-Ax, quello relativo alla canzone ‘Il bello d’esser brutti’. Federica Nargi è protagonista ovunque e intanto fa sognare i propri follower.