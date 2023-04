Sorpresa Potter: ritorna in panchina, accordo ad un passo

Graham Potter è pronto a tornare in panchina a pochi giorni di distanza dal suo esonero. Un club lo ha messo nel mirino.

E’ passato ormai poco tempo dall’esonero di Graham Potter da allenatore del Chelsea, ma il tecnico potrebbe rientrare in corsa immediatamente. Naturalmente si tratta di una ipotesi che dovrà essere confermata nelle prossime ore considerando che stiamo parlando di una indiscrezione, ma sicuramente per il tecnico è una grande possibilità.

Stando alle ultime informazioni riportate dai media britannici, Potter è finito nel mirino di una big e già nelle prossime ore ci potrebbero essere dei contatti per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Vedremo se ci sarà la possibilità di chiudere l’accordo oppure il tecnico preferirà aspettare ancora un po’ prima di ritornare in campo.

Calciomercato: Potter in panchina, ecco con chi firma

Per Potter la stagione è stata sicuramente molto travagliata. Il passaggio dal Brighton al Chelsea ha rappresentato forse l’occasione più importante della carriera, ma alla fine i risultati non sono stati quelli che la società sperava e da qui la decisione di fare un passo indietro e comunicare l’esonero.

Ma, come detto in precedenza, per lui nelle prossime settimane si potrebbero aprire le porte di una terza avventura anche se poi sta a lui decidere se accettare oppure fare un passo indietro. Secondo quanto riferito dal Telegraph, il West Ham ha messo nel mirino Potter per la panchina e potrebbe decidere di esonerare Moyes per affidare la guida della squadra all’ex Chelsea.

Si tratta di una chance sicuramente molto importante per il tecnico in una squadra che ha ambizioni importanti per il futuro. Naturalmente il rischio è quello, però, di perdersi in futuro qualche altra occasione e per questo motivo non possiamo escludere che il tecnico decida di prendersi ancora un po’ di tempo prima di ritornare in campo e quindi non sbagliare la scelta.

Potter nel mirino del West Ham: le ultime

Graham Potter è nel mirino del West Ham per concludere al meglio la stagione. Il club londinese, infatti, non sta assolutamente convincendo e da qui l’idea della società di cambiare in panchina per provare a chiudere nel migliore dei modi il campionato e poi iniziare a programmare il futuro con una maggiore tranquillità.

Naturalmente l’ultima parola spetterà direttamente al tecnico. Toccherà a Potter decidere se iniziare questa terza avventura su una panchina in questa stagione oppure preferirà aspettare ancora un po’ di tempo prima di sposare un nuovo progetto. Un passaggio sicuramente fondamentale per valutare con molta attenzione anche le proposte che arrivano da altre big.