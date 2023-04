Penalizzazione Juve, classifica di Serie A nuovamente stravolta: “Sentenza annullata”

La classifica di Serie A potrebbe subire un nuovo sconvoglimento se venissero dimostrati dei vizi di sostanza nel processo plusvalenze

Il campo dice 59 punti. Con Allegri che per diverso tempo ha attribuito alla classifica della Juve due punti in più per il gol vittoria segnato all’ultima azione contro la Salernitana e poi annullato dal VAR per l’ormai celeberrima posizione di Candreva non rilevata dalle telecamere. La classifica reale riporta però il valore di 44 punti, per effetto della penalizzazione di 15 punti inflitta lo scorso 20 gennaio.

Le speranze del club bianconero, in attesa che venga dibattuta la questione relativa al blocco degli stipendi, con mancata erogazione degli stessi – vedi il caso Dybala -, sono ora riposte sul ricorso presentato al Collegio di Garanzia del CONI. Che potrebbe, secondo qualcuno, annullare la penalizzazione inflitta due mesi e mezzo fa.

Sulla base della Carta Covisoc finalmente messa a disposizione della difesa del club bianconero dalla sentenza del TAR del Lazio di qualche settimana fa, la Juve spera. Sebbene poi possa ancora continuare a tremare per il filone d’indagine che mette in gioco anche un possibile falso in bilancio.

“Penalizzazione annullata”: l’annuncio di ‘Libero’

Si dibatte ormai da diverse settimane su quale sarà, in termini di decisioni delle giustizia sportiva, il destino del club piemontese. C’è addirittura chi ipotizza uno scenario che vedrebbe, in Italia, la posizione della Juve totalmente riabilitata, con annullamento di qualunque effetto sui punti legittimamente conquistati sul campo, ma con conseguenze in campo europeo per effetto di possibili decisioni unilaterali dell’UEFA. Che ha già chiesto di acquisire gli atti dalla Procura di Torino. A proposito di quest’ultima, ci sarebbero delle novità sostanziali.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano ‘Libero‘, il procuratore federale Giuseppe Chiné – colui che ha fatto le richieste di penalizzazione al Giudice – potrebbe aver commesso qualche errore sul piano strettamente giuridico. Non si esclude che il pool difensivo della Juventus ne abbia individuato ‘uno di sostanza’. Che ‘potrebbe annullare tutto ciò che è stato fatto fin qui. Questo porterebbe, nell’immediato, all’accoglimento del ricorso dei legali bianconeri, con la classifica che a quel punto vedrebbe la Juve seconda in classifica. Con un ottimo margine sulla quarte, oggi Inter e Roma, ferme a 50 punti. E addirittura a soli 12 punti dal Napoli capolista.

Tutto ciò significherebbe certezza di disputare la prossima Champions League. Con una programmazione di mercato che possa tener conto degli introiti derivanti dalla stessa. Gli Stati Generali del club non vogliono però cadere in facili tentazioni trionfalistiche, considerando le amare soprese che potrebbero derivare dagli altri filoni d’inchiesta a carico della società.