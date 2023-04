Penalizzazione Juve, cambia tutto: il Napoli trema

Il Napoli guida la serie A con 16 punti di vantaggio sulla Lazio, ma secondo un ex calciatore azzurro, tutto cambierebbe se ad inseguire ci fosse la Juventus.

La Juve di Allegri è attualmente ferma a quota 44 punti in classifica, ma sarebbe a quota 59 senza la penalizzazione inflitta dalla Corte d’Appello Federale lo scorso 20 gennaio. La squadra bianconera ha fatto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport che discuterà l’istanza dal prossimo 19 aprile, una delle possibilità per la società di tornare al secondo posto (senza squalifica la classifica direbbe questo).

La Cassazione dello Sport può prendere tre decisioni, riguardo questo processo. Rigettare l’istanza, confermando in toto la penalizzazione. Accoglierla integralmente, annullando senza rinvio la decisione della Corte d’Appello Federale e togliendo tutti i 15 punti. Oppure, ritenendo le motivazioni del dispositivo carenti, potrebbe annullare la sentenza con rinvio, in questo caso la penalizzazione sarebbe ridotta. Proprio le due ultime opzioni potrebe riportare la Juventus in zona scudetto. Così almeno la pensa György Garics, in forza al Napoli dal 2006 al 2008.

L’ex Garics al Napoli: “Non festeggiare lo scudetto, con la Juve seconda…”

Il Napoli, nonostante il ko con il Milan allo Stadio Maradona di domenica scorsa, guida la serie A con ampio margine, 16 punti sono un’enormità a 10 turni dal gong. “Per me il risultato di campionato condiziona più il Milan. Si sentiva inferiore, magari non all’altezza, potrebbe affrontare la gara di Champions in modo diverso, più consapevole. Ma come ha detto Spalletti: il Milan in Champions è sempre… il Milan. Il 4-0 forse spingerà a un maggiore attenzione”, ha affermato György Garics in una lunga intervista ai microfoni del sito Notizie.com.

Se in Europa cambia poco, secondo l’ex terzino austriaco, in serie A qualcosa potrebbe cambiare. “Su questo campionato influisce anche l’andamento delle altre. Sembrano impietrite. Rincoglionite, direi. Comunque non bisogna sminuire la grande stagione del Napoli: si sta componendo il quadro perfetto”, continua l’esterno nato in Ungheria, che però ha un dubbio.

La Juventus penalizzata non fa dormire sonni tranquilli a Garics. “Finché non c’è la certezza matematica è sbagliato festeggiare. Ora i punti di vantaggio sono 16 sulla Lazio. Con la Juve a -12 sarebbe un po’ diverso, basterebbero due scivoloni per tornare a +6. Mancano 10 giornate, dipende da come andranno le prossime 2-3, ci sarà anche la Champions in mezzo. Per come si è messa, lo Scudetto lo può perdere solo il Napoli, non vincerlo le altre”, ha ribadito l’ex Atalanta.

Juve, Garics e il paragone con Hoeness

Garics pensa che in Italia non si paghi troppo per gli errori commessi, perché, dice, “non vengono pagate le conseguenze. Hoeness del Bayern quando ha sbagliato è andato in galera, si è fatto i suoi anni ed è uscito. Per questo qui ci sono sempre mille casi, tra calcioscommesse, plusvalenze, eccetera eccetera”, ha concluso parlando a notizie.it.