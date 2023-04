Dalla Juve al Napoli, è deciso: cessione dopo un anno

Juventus e Napoli: due squadre dall’andamento opposto in questa stagione. Entrambe le compagini si preparano al mercato estivo e nel frattempo sorge un intreccio.

La Juventus di Massimiliano Allegri continua a vincere in campionato, mantenendo il passo su Roma e Atalanta. Nell’ultimo turno invece il Napoli di Luciano Spalletti ha subito una pesante reduce al Diego Armando Maradona contro il Milan. Un ko che di certo non ha messo a repentaglio l’obiettivo scudetto.

I 16 punti di distacco dalla Lazio non costituiscono un pericolo e quella col Milan, tutto sommato, rientra in un rischio calcolato nella corsa al trofeo del massimo campionato. Le due squadre non perdono di vista le strategie di mercato per la prossima stagione e il centrocampo, per entrambe, risulta un reparto dove è necessario intervenire. Dall’Inghilterra arrivano notizie interessanti.

Dal 1954 l’Everton ha sempre militato in Premier League – quella che fino al ’92 era chiamata First Division – ma in questa stagione sta rischiando grosso. In diciottesima posizione, la squadra di Liverpool ha racimolato solo 26 punti e, anche se la salvezza è a poche lunghezze, potrebbe accadere l’inimmaginabile per i tifosi inglesi. L’eventuale retrocessione in Championship comporterebbe inevitabilmente un cambio di strategie e, soprattutto, un cambio di organico non indifferente.

La retrocessione costa cara, Onana ai saluti

Ci sarà da valutare quali giocatori saranno disposti a militare in una serie minore e chi non rientra tra questi è sicuramente Onana. Omonimo del portiere dell’Inter, Amadou Zeund Georges Ba Mvom Onana ha solo 21 anni ed è una delle più grandi sorprese della stagione. Dall’alto dei suoi 195 centimetri, il centrocampista belga rappresenta il giusto connubio tra fisicità e qualità, oltre a essere uno dei calciatori più quotati dei Toffees.

L’entourage del ragazzo si sta già preoccupando di trovare un nuovo club per il calciatore, in caso di retrocessione della squadra di Liverpool. L’obiettivo del calciatore di origini senegalesi rimane quello di permanere in Premier League, ma il suo manager avrebbe proposto il ragazzo anche in Italia. Ecco che gli agenti avrebbero bussato alla porta di Juventus e Napoli, indubbiamente interessate a un profilo del genere, ma frenate dall’elevato costo del cartellino.

Al di là delle volontà del giocatore, il contratto in scadenza nel 2027 permetterà alla dirigenza dell’Everton di non fare sconti a nessuno, anche perché in Premier League non sarebbero poche le squadre disposte a spendere almeno 40 milioni per il ventunenne. La cifra è difficilmente abbordabile per la Juventus e il Napoli, anche vincendo il campionato, potrebbe pensarci solo a fronte di una cessione importante. Sarà in primis la classifica dell’Everton a fare la differenza, pertanto le prossime partite saranno cruciali sia per il club che per il futuro del calciatore.