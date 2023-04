Conte in Serie A: è tutto vero, i tifosi sognano ad occhi aperti

Tempo di pensare alla prossima stagione per le società che stanno valutando acquisti, cessioni, rinnovi, ma anche quale sarà il prossimo allenatore.

Uno dei nomi più caldi per le panchine italiane è quello di Antonio Conte. Salutato il Tottenham, il tecnico sarebbe pronto per tornare nel nostro campionato con un club già pronto ad accoglierlo.

Risolto il contratto con il Tottenham, Antonio Conte è libero da impegni e, come affermato in più di un’occasione, sarebbe pronto a tornare ad allenare in Italia. La volontà del tecnico è quella di trovare una panchina nel nostro campionato, anche per stare più vicino alla propria famiglia.

Sono molte le squadre che pensano a lui per la prossima stagione ma una in particolare appare essere in pole position. Uno degli ostacoli per il suo ritorno nel nostro campionato è di certo l’alto ingaggio percepito in questi anni al Tottenham ma l’ex ct della nazionale potrebbe abbassare le sue pretese.

Ritorno Conte in Italia, arriva la benedizione ‘eccellente’

La squadra in pole per Antonio Conte è l’Inter. Salutato l’allenatore due anni fa per puntare poi su Simone Inzaghi, la squadra nerazzurra è pronta ad affidarsi di nuovo all’ex Juventus. Già ci sarebbero stati contatti ed il tecnico approverebbe questa operazione. L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, intervistato da Radio anch’io Sport, ha avuto parole di elogio per Conte:

“Come allenatore ha già dimostrato di essere bravissimo. Garantirebbe la vittoria“. Parole chiare dell’ex presidente nerazzurro che sarebbe d’accordo con il ritorno dell’ex ct azzurro alla guida dell’Inter dopo che la portò alla vittoria dello scudetto nel 2021.

Non è sicuramente solo Massimo Moratti a rivolere Antonio Conte sulla panchina dell’Inter ma quasi la totalità dei tifosi nerazzurri. In questi due anni Simone Inzaghi è riuscito ad aggiudicarsi la Coppa Italia e due Supercoppe italiane, con la possibilità di andare avanti ancora in Coppa Italia e Champions League. Pesano però sul suo operato lo scudetto perso da favorito un anno fa ed il ruolino in questo campionato che sta mettendo in discussione anche la qualificazione alla prossima Champions League. L’addio dell’ex tecnico della Lazio ai nerazzurri appare quindi molto probabile al termine del campionato in corso. Da capire se però l’Inter riuscirà a garantire ad Antonio Conte lo stipendio richiesto, soprattutto se il club meneghino dovesse fallire la qualificazione alla prossima Champions League.