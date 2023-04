Un big salta Lazio-Juve: brutta tegola per il match di sabato

Brutte notizie arrivano dall’infermeria, un big è costretto a saltare l’incontro tra Lazio e Juve, praticamente l’incontro di cartello della prossima giornata nel weekend pasquale.

Arrivano così importanti novità sul fronte dei recuperati e degli indisponibili, uno dei punti di forza italiani sarà costretto a guardare Lazio-Juve dalla panchina se non proprio dalla tribuna. Appare molto difficile il recupero per il match che si giocherà sabato sera all’Olimpico in posticipo.

La gara pasquale va affrontata con lo spirito giusto. Lo sanno bene Lazio e Juventus, squadre che saranno in scena all’Olimpico per un match di qualità. Sarri ha sempre il dente avvelenato con i bianconeri, il match della Lazio sarà giocato con adrenalina e carica, proveniente da un secondo posto importante e da difendere.

Dal canto Juve, c’è sempre la conta dei big. La partita contro l’Inter ha portato valutazioni importanti, i sessanta minuti giocati da Di Maria sono stati un primo indizio. Il match di sabato è importante anche per i bianconeri, vogliono mantenere ritmi alti in Serie A, Allegri sa bene come ogni punto è prezioso. La sfida di sabato però non avrà un big italiano in campo, il recupero appare alquanto improbabile.

Senza un big per il match dell’Olimpico

Andare in campo al massimo della forma o comunque senza il rischio di ricadute. Da questo punto di vista, Sarri e Allegri sanno bene cosa fare con i big. Tanti match sono stati saltati dai campionissimi di entrambe le squadre, Immobile e Chiesa sanno bene che non giocano se non garantiscono certezze su piano fisico. Nella fattispecie invece un altro big salta Lazio-Juve, come nel caso di Manuel Lazzari che non avrebbe recuperato al meglio dal post gara contro il Monza.

Come riporta il Messaggero, Sarri è sempre più intenzionato a escludere l’esterno italiano dall’undici titolare. Lazio-Juve non vedrà Lazzari, al suo posto il tecnico per il match sta valutando due opzioni ed entrambe sembrano dargli garanzie.

Lazio, Lazzari non recupera in tempo

Il tecnico toscano non ha gli uomini contati in difesa, ma ha due defezioni. Per Lazio-Juve, sono Lazzari e Gila a mancare all’appello, lo spagnolo non sarebbe comunque partito titolare. Al contrario di Marusic, che rientra nella Lazio ed è pronto per giocare il big match contro i bianconeri, Sarri si affiderà a un esterno considerato tra i più affidabili del campionato, con in più Hysaj pronto a dare una mano. Lazzari avrà il tempo di recuperare con tutta calma, era uscito malconcio nella gara contro il Monza e ritornerà per la gara di venerdì 14 contro lo Spezia.