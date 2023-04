Ronaldo lo manda alla Juve: segna un gol a partita

Cristiano Ronaldo potrebbe ‘consigliare’ alla Juventus un colpaccio per l’attacco. Si tratta di un giocatore in uscita che lui conosce molto bene.

Il rapporto tra Cristiano Ronaldo e la Juventus è stato molto particolare nel corso degli ultimi anni. Il campione portoghese, giunto nel 2018 tra i clamori di tutto il mondo del calcio, non è forse riuscito a dare ciò che si sperava né a vincere i trofei internazionali che i tifosi bianconeri sognavano.

Ronaldo non si è lasciato benissimo con la Juventus, soprattutto per la vicenda legata agli stipendi ancora non pagati. In particolare, la cosiddetta ‘Carta Ronaldo’, una situazione che sta ancora facendo discutere e che rischia di far passare seri guai al club bianconero. Ma proprio grazie al consiglio di CR7, la Juventus potrebbe approfittare di un’occasione di calciomercato. L’attaccante infatti potrebbe spingere un talento, che lui stesso conosce molto bene, in direzione della Serie A e della squadra di Massimiliano Allegri.

Ronaldo attualmente gioca nell’Al-Nassr. La leggenda portoghese ha scelto di chiudere la propria carriera in Arabia Saudita, accettando la maxi-offerta degli sceicchi, a cifre davvero clamorose. La squadra, guidata dal francese Rudi Garcia, è in lotta per il titolo saudita.

Juventus, occasione Anderson Talisca: lo manda l’ex Cristiano Ronaldo

Uno dei compagni di squadra di maggior prestigio è sicuramente il talento brasiliano Anderson Talisca. L’attaccante classe ’94, ancora pienamente in attività, all’occorrenza può giocare sia da trequartista che da seconda punta. Un talento vero Talisca, che dopo gli exploit con Benfica e Besiktas ha deciso di ripartire dall’Al-Nassr. I suoi numeri sono eccellenti in questo momejto: 14 reti in 15 partite della Saudi Pro League, ovvero il massimo campionato del paese arabo. Ma il suo futuro potrebbe riportarlo in Europa.

Il contratto di Talisca è in scadenza a giugno 2024 e molti club occidentali sono pronti a prenderlo. Tra questi c’è la Juventus che, consigliata da Ronaldo, potrebbe tentare il colpaccio Talisca in vista della prossima estate. In attesa di capire cosa farà Angel Di Maria, a cui scade il contratto a fine stagione, la Juve potrebbe cautelarsi con questo 29enne jolly offensivo. Anderson Talisca nello schieramento della Juventus di Allegri potrebbe giocare come seconda punta, al fianco di un centravanti di peso come Vlahovic. Ma in Arabia Saudita ha dimostrato di saper giocare anche da numero 9 puro, vista la mole offensiva e i ben 1 metro e 90 centimetri di altezza che possiede.