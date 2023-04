Piqué, minacce di morte e suicidio: parole terribili contro Shakira

Continua a far discutere in maniera tesa e nervosa la separazione tra l’ex difensore Gerard Piqué e la popstar internazionale Shakira.

In Italia siamo alle prese con la separazione molto delicata e discussa tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, ovvero una delle coppie che hanno fatto maggiormente sognare e discutere gli appassionati di calcio e gossip nostrani.

Ma, a livello internazionale, ciò che da mesi continua a far chiacchierare e ‘divertire’ è il rapporto ormai logoro ed in frantumi tra l’ex difensore Gerard Piqué e la moglie Shakira, la popstar colombiana che si è vendicata in maniera pubblica del tradimento subito. Infatti il loro matrimonio si è interrotto per via della ‘scappatella’ di Piqué, reo di aver tradito Shakira con la giovane ed attuale fidanzata Clara Chia Martì. Un affronto che la cantante non ha assolutamente lasciato impunito.

Alla ribalta internazionale è finita la canzone di Shakira, composta con il dj Bizarrap, fatta direttamente per mettere alla berlina Piqué e la sua compagna. Nel pezzo che è ormai una hit del momento, la cantante accusa di tradimento il difensore del Barcellona e di aver sostituito una Ferrari con una semplice Twingo, in riferimento alla scelta della sua compagna attuale.

Piqué polemico con la canzone-accusa di Shakira: minacce di morte al calciatore

Un gesto che però Piqué non ha preso affatto bene, come raccontato in una recente intervista sul web. Le conseguenze della canzone di Shakira non sono state affatto sottili: “Sì, tutto molto bello, le bordate che si tirano, tutto il modo che ti applaude, che ti dice che sei la numero uno eccetera. Però nessuno pensa all’altra persona, a quella che riceve il ‘beef’, alla sua salute mentale. Dove dobbiamo arrivare? Al punto che qualcuno si suicidi per poi dire ‘Ah, abbiamo esagerato’? Sono molto deluso di come va il mondo”

Piqué continua, facendo capire che moltissima gente, in particolare i fan di Shakira, sono arrivati ad augurargli le cose peggiori: “Tu non sai cosa mi è arrivato addosso sui social dai suoi fans. Cose incredibili, assurde, minacce di morte. Non m’importa nulla, davvero, zero. Sono degli sconosciuti che non hanno una vita. Che importanza devi dar loro? Zero. Non li incontrerai mai nella tua vita, sono delle specie di robot, non possono condizionarti”. Una storia che, era iniziata in maniera divertente ma che sta assumendo contorni davvero molto complicati e pericolosi.