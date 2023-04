Napoli: ADL ora chiude, arriva l’annuncio a sorpresa

Napoli e ADL hanno un rapporto spesso molto contrastato, il presidente sta quasi facendo di tutto per far parlare di sé, una chiusura ora è al centro dell’attenzione.

Giornata dove il presidente è stato protagonista, il comunicato del Napoli sull’uso delle bandiere e le dichiarazioni di ADL sono i temi caldi della giornata, i tifosi si chiedono i motivi di una chiusura che sembrava solo accennata invece è stata confermata proprio dal presidente.

Uno scudetto (quasi) vinto, il terrore sportivo che torna a farsi sentire. Lo 0-4 rimediato contro il Milan, ha lasciato qualche grattacapo in casa Napoli. Spalletti lavora con la fiducia dell’ambiente, contro i rossoneri conterà la Champions soprattutto. Lo sa bene anche ADL, diventato un po’ l’oggetto del contendere per la tifoseria.

Da una parte, i tifosi del Napoli che lodano l’atteggiamento del presidente, ADL ha dimezzato i costi e costruito insieme a Giuntoli una grande squadra, l’oggettività dei dati non mente. Dall’altra, una parte di sostenitori ai quali non piacciono le dichiarazioni verbali dello stesso De Laurentiis. Non è un caso come oggi sia diventato trend topic, anche per quanto fatto mediaticamente.

Napoli, c’è la chiusura di ADL

Il presidente sa come questa stagione sia quella dell’oro. Non è… un caso come siano lievitati di colpo i prezzi della biglietteria, il Napoli in Champions avrà prezzi da capogiro per molti tifosi. 90 euro per un posto in curva contro il Milan, ma soprattutto un fronte di ADL contro gli ultrà che sta facendo discutere. Il presidente del Napoli vuole pugno duro contro chi arriva allo stadio solo per scontarsi e, sul suo stato Whatsapp, ha lanciato anche un messaggio.

ADL chiude in questo caso a quanti volevano vedere il Napoli gratis. Il messaggio del presidente non lascia dubbi, chiusura ai biglietti omaggio per il resto della stagione, invitando all’acquisto presso i botteghini ufficiali, che siano fisici oppure on line. Per molti, è stato un modo per stemperare la tensione a Napoli in queste ultime ore, con un messaggio tra il serio e faceto.

ADL e i biglietti, Napoli è polemica

Questo messaggio potrà avere anche strappato un sorriso a qualcuno, ma molti tifosi del Napoli sono perplessi su quanto sta accadendo. L’eccezionalità dell’evento Champions (mai il Napoli di ADL aveva affrontato ai quarti un’italiana) porta però un grande aumento dei costi per i tifosi, nonché ci sarà un grande incasso per la società di ADL. Lo stadio si riempirà quasi sicuramente, anche senza gli ultrà, ma un conto è farlo con quanti possono permettersi cifre di lusso, un altro con quanti il calcio lo vivono anche risparmiando euro su euro per regalarsi due ore di gioia.