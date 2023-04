Lautaro lascia l’Inter, cataclisma senza precedenti: game over

A giugno, ciò che i tifosi dell’Inter temono, potrebbe verificarsi, Lautaro Martinez andrebbe via dopo cinque anni in nerazzurro.

Segna con entrambi i piedi, gioca da prima e da seconda punta, campione del mondo in carica. Lautaro Martinez è il vero gioiellino di questa Inter, ma ovviamente fa gola a tantissimi club in giro per il mondo. C’è chi per lui farebbe follie, anche se la prima volontà dei nerazzurri, sarebbe quella di trattenerlo e continuare l’avventura, ripartendo proprio da lui. Ma ora si aprono diversi scenari.

L’attaccante classe ’97 ha vestito solo due maglie di club in carriera. Quella del Racing Club ed appunto, quella interista, non essendo mai stato ceduto da chi ha creduto in lui sin dal 2018. Quella che stiamo vedendo però, rischia seriamente di essere l’ultima stagione di El Toro a Milano, sponda nerazzurra. Forse, anche l’ultima volta di Lautaro nella Serie A italiana.

Tutto dipende dal futuro del club e in particolare da questa parte finale di stagione. Quello che si conquista sul campo, il futuro di Lautaro Martinez potrebbe essere legato alle prossime partite dell’Inter. L’Inter deve assolutamente qualificarsi alla prossima Champions League o in caso contrario diversi big potrebbero partire, e tra questi anche Lautaro.

Inter, piove sul bagnato: la notizia è devastante

Sull’argentino ci sono gli occhi di diverse big europee e tra queste squadre come Arsenal, Chelsea, Tottenham e Bayern Monaco, ma parliamo solo di indiscrezioni, e anche altri club potrebbero interessarsi al calciatore. Per adesso però, per accontentare i nerazzurri e prendersi il venticinquenne, bisognerebbe sborsare una bella cifra, altrimenti Lautaro resterebbe dov’è. Ma c’è un pericolo.

Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta dello Sport il presidente del club Zhang infatti non sarebbe affatto felice di questa situazione e il rischio relativo alla mancata Champions potrebbe portare seri guai. La società, sarebbe stata chiara. O entrano i 50 milioni grazie a quest’obiettivo, o partirà qualche big.

E l’attaccante sudamericano, che ha il contratto in scadenza nel 2026 e che potrebbe fruttare anche 80-90 milioni, è uno degli indiziati principali a partire. 91 gol totali di cui 11 in competizioni continentali, da quando è all’Inter, la seconda punta ha sicuramente mercato e potrebbe essere il gioiello sacrificato a fine anno, in caso di catastrofe. Gli altri due indiziati, sarebbero italiani. Alessandro Bastoni che ha ancora 24 anni potrebbe essere nell’età giusta per dire addio ad una buona cifra, ma c’è anche Nicolò Barella che pure ha seguito all’estero.