Napoli, De Laurentiis shock: “Ma quale rinnovo”

La stagione del Napoli ha dell’incredibile, così come il rendimento dei protagonisti di questa volata Scudetto degli azzurri. Non a caso molto dei giocatori di questo Napoli sono diventati obiettivo dei migliori club al mondo in vista del prossimo calciomercato.

La speranza del tifoso napoletano è ovviamente quella di aprire un ciclo con questa squadra, ma la prossima estate si prospetta essere particolarmente rovente, soprattutto per il futuro dei big presenti in rosa.

Il recente annuncio di De Laurentiis, poi, non fa altro che alimentare ancora di più queste voci di mercato, terrorizzando i tifosi dl Napoli che ora tremano all’idea di vedere andare via uno dei loro beniamini.

Napoli, De Laurentiis shock: annunciato il futuro di un big

Importanti novità arriva sul calciomercato del Napoli. Vista la stagione sono infatti diversi i giocatori azzurri che interessano in giro per l’Europa, soprattutto ai top club pronti ad assalire De Laurentiis in estate.

Il patron azzurro non ha però alcuna intenzione di smantellare la squadra, anche se difronte ad offerte irrinunciabili tutti possono partire.

Ovviamente i più ricercati di questo Napoli sono Osimhen e Kvaratskhelia, sui quali De Laurentiis si è già sbilanciato in diverse occasioni. Fino ad oggi, però, il patron azzurro non aveva mai ancora speso parole sul georgiano, sul cui futuro ha fatto un annuncio shock.

Napoli, futuro Kvaratskhelia: l’annuncio shock di De Laurentiis

Kvicha Kvaratskhelia sarà senza ombra di dubbio uno dei nomi più ricercati del prossimo calciomercato estivo. Il georgiano ha infatti attirato su di se l’attenzione dei migliori club del mondo grazie alle sue prestazioni in questo Napoli, come ad esempio Real Madrid e PSG.

De Laurentiis non ha però alcun bisogno di venderlo, visto che i conti sono apposto e l’intenzione è quella di aprire un ciclo vincente. Nonostante questo, comunque, il Presidente del Napoli ha fatto un annuncio importante in merito al futuro di Kvaratskhelia che gela completamente il tifo partenopeo in vista della prossima estate, smentendo completamente ogni possibilità di rinnovo per i georgiano.

Intercettato dai microfoni di TMW l’imprenditore romano ha infatti detto: “Rinnovo Kvara? Ma quale rinnovo. Volete farla finita?”

Kvara non rinnova col Napoli: l’idea è un adeguamento

Tra le priorità De Laurentiis al momento c’è il rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia. A questa notizia il tifo napoletano si è sicuramente impressionato, ma c’è bisogno di interpretare le parole del patron azzurro.

Al momento, infatti, c’è da ammettere che non c’è alcuna fretta per il georgiano di firmare un nuovo contratto col Napoli, visto che quello firmato in estate prevede la scadenza addirittura nel 2027. Ciò che potrebbe succede nel prossimo futuro, invece, è un importante adeguamento di salariare per Kvara, che dovrebbe addirittura arrivare a raddoppiare gli 1,2 milioni di euro che attualmente percepisce in azzurro.