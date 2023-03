Dalla Juventus alla Fiorentina: bianconeri traditi

Questa volta, ad essere traditi, è proprio la Juventus che rischia di vedere uno dei loro calciatori indossare una nuova maglia la prossima stagione

Il club in questione è quello della Fiorentina che è pronto a tentare l’assalto e, di conseguenza, chiudere per l’atleta che piace molto al tecnico Vincenzo Italiano. La società gigliata punta il calciatore per rinforzare il reparto e continuare il processo di crescita degli ultimi anni. Il tecnico Allegri cercherà, in tutti i modi, di convincere il calciatore a rimanere nella ‘Vecchia Signora’ anche per il prossimo anno. Quest’impresa si preannuncia, d’altro canto, tutt’altro che semplice.

Questo avviene per tanti motivi: in primis perché lo stesso atleta chiede molto più spazio di quello che non sta riuscendo ad avere in questa stagione. Il secondo è che vuole ritornare ad essere protagonista come ha fatto negli anni precedenti. Solamente al termine della stagione se ne parlerà “faccia a faccia”. La cosa certa, però, è che i gigliati giocheranno d’anticipo e proveranno in tutti i modi ad assicurarsi le sue prestazioni sbaragliando la concorrenza.

In questi ultimi anni siamo stati abituati a vedere proprio la Juventus ad assicurarsi colpi importanti dalla Fiorentina. Roberto Maggio, Felipe Melo, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Questi sono almeno uno dei tanti nomi di calciatori che hanno sposato il progetto bianconero.

Juventus, sorprendente cessione in vista

Rispetto al passato questa volta è la Fiorentina che potrebbe acquistare dal club bianconero, una situazione inedita. Il presidente di origini statunitense Rocco Commisso è pronto ad accontentare le richieste del suo allenatore. A costo anche di andare a bussare alla porta della ‘Vecchia Signora’ per chiedere informazioni per il calciatore.

il calciatore in questione è il terzino del club bianconero Mattia De Sciglio. Il giocatore è sempre stato un pupillo di Massimiliano Allegri, ma recentemente il calciatore sta trovando molto meno spazio. Una scelta sorprendente visto che la società ha dimostrato di puntare su di lui, rinnovandogli, solo qualche mese, il contratto e blindando il suo futuro. Il numero 2 non sta comunque avendo molto spazio in questa stagione.

Nonostante sia considerato uno dei pupilli di Allegri (soprattutto dai tempi del Milan). Adesso, però, le cose potrebbero cambiare. Una sua partenza non è affatto così impossibile. Il suo cartellino si aggira attorno ai 5 milioni di euro. Una cifra che la Fiorentina è ben disposta a spendere per il classe ’92.