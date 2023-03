In Serie A sbarca il nuovo Kvaratskhelia: c’è un club in pole position per lui

L’avvento di Kvicha Kvaratskehlia in Serie A ha sorpreso tutti: annata da urlo e Napoli sempre più vicino allo Scudetto.

Perchè non è arrivato prima? Tantissimi gli scettici sul talento georgiano (sbarcato in Serie A) che in poco tempo si è preso Napoli e insieme ad Osimhen si è reso protagonista di una cavalcata incredibile che potrebbe portare al tanto sognato Scudetto. Sulle orme di Maradona, Kvaratskhelia, soprannominato da tutti, Kvaradona: il super colpo low cost di Giuntoli che ora vale milioni di euro.

Già in doppia doppia, di assist e gol, Kvaratskhelia è ambitissimo da tutte le big europee: dal Manchester City al Real Madrid, passando per il PSG con il Napoli pronto a fare muro per evitare di perderlo la prossima stagione. Nelle prossime settimane andrà in scena un incontro tra l’entourage del calciatore e la dirigenza azzurra per prolungare il contratto con un importante ritocco e adeguamento dell’ingaggio per blindarlo e resistere alle offensive delle altre potenze europee. E intanto le altre squadre italiane studiano in giro per l’Europa i ‘nuovi Kvaratskhelia’.

Secondo il giornalista russo Ivan Karpov, infatti, il Milan avrebbe messo nel mirino un talento del Krasnodar con il club russo non intenzionato a cedere. Il club russo valuta il giocatore almeno 12 milioni di euro. 9 gol e 9 assist in 19 presenze sono sicuramente un bellissimo biglietto da visita per il classe 2000, pronto per il salto in una big europea. Eduard Spertsyan: in patria lo definiscono come il nuovo Khvicha Kvaratskhelia. Ma, se non dovesse arrivare l’offerta giusta per lui, il Milan andrebbe a caccia di altri profili per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, occhi sul gioiello russo

Il Milan è pronto a rinforzare la rosa nel calciomercato: Pioli ha bisogno di una squadra competitiva e che possa essere competitiva su più fronte. La dirigenza rossonera lo sa e si è mossa in anticipo sul mercato mettendo nel mirino Spertsyan del Krasnodar. Giocatore di prospettiva e sicuramente di importanti qualità, può rappresentare un colpo di mercato in ottica futura, così come accaduto con Kvaratskhelia.

La Gazzetta dello Sport ha spiegato le mosse della dirigenza rossonera, in attesa di capire il futuro di Brahim Diaz sempre più vicino al ritorno al Real Madrid e, con un De Ketelaere che non ha pienamente convinto al suo primo anno in Serie A. Dalla Russia in Italia, sulle orme di Kvaratskhelia: il Milan pronto a superare la concorrenza cercando di accontentare le richieste del Krasnodar.