Ex Serie A ha deciso: vuole cambiare lavoro, si ritira dal calcio giocato

Una carriera ad alti livelli per poi dire addio al calcio giocato all’età di 31 anni. Ha militato anche in Serie A, ecco cosa farà ora

Attualmente la Serie A è alle prese con la sosta per le Nazionali ed il campionato si avvia verso la parte finale del girone di ritorno. Il Napoli capolista è nettamente avanti in campionato ed ha acquisito ormai un netto vantaggio su tutte le principali pretendenti.

La sua carriera è stata tormentata da numerosi infortuni, ma l’ex giocatore dell’Atletico Madrid ha già voltato pagina. Nel 2014 è arrivato anche in Italia dopo essersi fomato calcisticamente nel settore giovanile della Dinamo Zagabria. Prima al Genoa, poi al Sassuolo con il terzino destro che ha attirato il forte interessamento dell’Atletico Madrid. Stiamo parlando di Sime Vrsaljko, terzino classe 1992, volato in Liga spagnola facendo così parte per diverse stagioni della rosa dei ‘Colchoneros’. Con la squadra madrilena, guidata da Diego Simeone, ha collezionato 70 apparizioni per poi vivere l’ultimo anno in Grecia all’Olympiacos prima di essere svincolato dal primo gennaio 2023.

Tra il 2018 e il 2019 è tornato ancora una volta in Serie A vestendo la maglia dell’Inter senza troppo successo. Inoltre, Vrsaljko è stato protagonista anche con la maglia della Nazionale croata con 52 presenze totali. Dopo aver giocato nell’ultima stagione in Grecia, l’ex terzino dell’Atletico Madrid ha optato per cambiare completamente vita. Al momento non sarebbe ancora arrivata la comunicazione ufficiale sul suo profilo privato, ma l’indiscrezione è arrivata direttamente dai media croati.

Vrsaljko, la nuova vita nel mondo del calcio

Negli ultimi anni Vrsaljko ha rimediato lunghi infortuni che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio per tanto tempo: è arrivata l’ora di affrontare l’amara verità scegliendo di appendere gli scarpini al chiodo. Una scelta che fa male al cuore, ma non ci sarebbero al momento altre soluzioni per continuare ad essere protagonista in campo.

Il suo futuro sarà sempre nel mondo del calcio. Il suo nome è stato inserito nello staff dell’agenzia, Universal Twenty Two, con a capo l’ex calciatore serbo, Vlado Lemic, che è conosciuto come colui che ha venduto Luka Modric al Real Madrid. Un’agenzia che si occupa di giovani talenti croati grazie al lavoro dell’intermediario Davor Ćurkovic. Tanti infortuni che gli hanno così complicato la sua carriera da calciatore optando così per la rinuncia definitiva. L’ex terzino destro dell’Inter è pronto a cimentarsi in un altro lavoro, sempre attinente al mondo del calcio. Una voglia di rendersi protagonista altrove dopo le tante delusioni sul terreno di gioco. Dalla Croazia all’Atletico Madrid, ora è tempo di voltare definitivamente pagina. La sua volontà è quella di farsi strada tra i migliori procuratori croati per scovare i Modric del futuro per andare a puntellare il movimento calcistico del proprio Paese.