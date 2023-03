Destinazione decisa: Mourinho si porta via Dybala

Al netto di prestazioni altalenanti, Jose Mourinho ha un futuro luminoso di fronte a sé e rimane un allenatore molto richiesto

La stagione della Roma in campionato non è delle migliori e gli strascichi del derby si fanno ancora sentire nella piazza capitolina.

Certamente Mourinho può consolarsi col passaggio ai quarti di Europa League e, a conti fatti, rimane l’allenatore che ha portato un trofeo internazionale in Italia dopo molto tempo. In Serie A il rendimento è tutt’altro che soddisfacente, prova ne sia la sconfitta contro la Cremonese che non vinceva in Serie A da quasi 30 anni. Mourinho però è molto richiesto oltre i confini italiani e con lui anche Dybala può salutare.

Real su Mourinho, Dybala primo acquisto

Stando ad alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il futuro di Carlo Ancelotti al Real Madrid è tutt’altro che definito.

Chiudere la stagione senza trofei potrebbe sancire l’addio tra le merengues e l’allenatore italiano, come accadde quasi 10 anni fa. Florentino Perez avrebbe già individuato in Mourinho il successore del tecnico di Reggiolo, sopratutto perché (a suo dire) l’allenatore di Setubal si adatterebbe alla rosa costruita in questi anni. Nonostante Mourinho sia abituato a lavorare con calciatori esperti e già strutturati, Perez ha rilevato la capacità di lavorare con i giovani da parte del portoghese. I tifosi della Roma potrebbero quindi dire addio a José Mourinho, ma la notizia peggiore potrebbe non essere questa. Stando a quanto riportato da Don Diario infatti, l’attuale mister della Roma farebbe di tutto per portare al Real Madrid il miglior giocatore in questa stagione della Roma: Paulo Dybala. L’argentino è molto amato dai tifosi giallorossi, ma un eventuale addio di Mourinho potrebbe regalare brutte sorprese. In 29 uscite coi giallorossi Paulo Dybala ha collezionato 8 assist e timbrato la rete avversaria per 13 volte. Indubbiamente sarebbe una grande perdita.