Brozovic-Inter, sarà addio: spunta l’affare con scambio a Madrid

Il centrocampista croato lascerà Milano a fine stagione, futuro in Spagna per lui. Altro che Barcellona, c’è già l’idea di scambio con un big

Come ormai noto a tutti, è chiaro che negli ultimi mesi è venuto meno qualcosa tra Marcelo Brozovic e l’Inter: motivo per cui a fine stagione dovrebbe consumarsi, con ogni probabilità, l’addio tra l’ex Dinamo Zagabria e i nerazzurri.

A onor del vero infatti, complice tutta quella serie di infortuni accusati dal croato in questa stagione, la ‘Beneamata’ si è trovata, d’improvviso, a non poter fare affidamento su Marcelo Brozovic. Il classe ’92, anche a causa di alcuni comportamenti non andati minimamente giù all’intera dirigenza – ricordiamo, per esempio, quello della vigilia pre-Porto – è sceso, man mano, sempre più al ribasso negli schemi del tecnico piacentino. E’ stato lo stesso Simone Inzaghi, non a caso, a reinventare Calhanoglu, negli scorsi mesi, nel ruolo di regista: col turco che ha risposto presente sin da subito.

L’ex Milan ha, senza fin troppi indugi, contraccambiato immediatamente con qualità e quantità lì in mediana. E’ per tutta questa serie di motivi, insomma, che l’Inter ha capito di poter fare a meno del croato anche in vista del futuro (dietro a ‘Calha’, infatti, c’è un giovane di grandi speranze come Asllani, giocatore su cui si proverà a puntare nei mesi a venire). Lo abbiamo già anticipato, Brozovic è prossimo a dover addio in estate e, nonostante nelle ultime settimane si sia parlato moltissimo della potenziale destinazione Barcellona per lui, occhio ad un’altra alternativa che proviene direttamente dalla Spagna.

Calciomercato Inter, l’Atletico Madrid può tentare il blitz per Brozovic: si pensa allo scambio con De Paul

Tra i possibili partenti, destinati a poter lasciare Madrid in estate, c’è anche lui: Rodrigo De Paul, centrocampista che, in tutti questi ultimi anni, non ha mai e poi mai avuto un feeling del tutto brillante assieme a Diego Simeone.

Il tecnico argentino non lo ha visto sin da subito di buon occhio, come testimoniato dalle sole 19 presenze stagionali nella Liga. De Paul nasce principalmente come mezz’ala e, nel 4-4-2 di Simeone – ruolo che il ‘Cholo’ sta utilizzando attualmente – fatica a trovare la giusta attitudine. Oltre a questo, però, resta da considerare il fatto che l’Atletico Madrid sia a caccia di un nuovo mediano per la prossima stagione.

Facendo riferimento a ciò quindi, nel caso in cui Simeone dovesse continuare a sedere sulla panchina dei ‘Colchoneros’ anche nella prossima stagione – in Spagna lo danno prossimo al rinnovo – gli stessi spagnoli potrebbero finire per proporre un presunto scambio all’Inter con Brozovic. Come già anticipato, De Paul è prossimo, anche lui, a poter dire addio in estate. Per di più, l’ex Udinese era e resta, tutt’ora, un vecchio pallino di Ausilio che i nerazzurri continuano a seguire sinora. Occhio a questo potenziale scambio alla pari.