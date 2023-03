Alla Juventus col due per uno: così l’Inter gli dice addio

La Juventus di Allegri può assicurarsi le prestazioni di un calciatore che milita in Serie A con la formula del due per uno: Inter nei guai

La sosta consente di riflettere ulteriormente sul da farsi. Un periodo di calma apparente, prima di riscendere nuovamente in campo e cercare di affrontare al meglio l’ultima parte di stagione. In casa Juventus c’è ottimismo in tal senso, dato che la ‘Vecchia Signora’ ha accumulato diversi risultati positivi nell’ultimo periodo.

Molto significativo, ovviamente, il successo ottenuto nel Derby d’Italia, che ha permesso ai torinesi di avvicinarsi ancora di più alla zona Champions. Il traguardo non è lontano: considerando che le altre big non riescono a tenere un ritmo costante in campionato, i bianconeri non devono assolutamente smettere di crederci. Nel frattempo, si pensa pure a come potenziare la rosa attualmente a disposizione durante la prossima sessione estiva di calciomercato. E una zona calda è senza dubbio la fascia sinistra, lì dove Alex Sandro non fornisce più da tempo le garanzie necessarie in termini di prestazione. Il brasiliano potrebbe anche rimanere per via della clausola automatica sul rinnovo presente nel contratto, ma il club di Exor a prescindere acquisterà un nuovo terzino. Qui entra in gioco Carlos Augusto, laterale in forza al Monza di Berlusconi e Galliani.

Il profilo piace particolarmente alla Juventus, che deve fare attenzione alla concorrenza dell’Inter. I torinesi, dal canto loro, hanno un possibile vantaggio rispetto agli acerrimi rivali nerazzurri.

Le società, entrando più nello specifico, potrebbero accordarsi per mettere in atto la permanenza a Monza di Filippo Ranocchia e Nicolò Rovella, due pedine i cui cartellini appartengono proprio alla Juve. Questa soluzione permetterebbe alla ‘Vecchia Signora’ di arrivare a Carlos Augusto – che presenta un contratto in scadenza giugno 2024 e una valutazione intorno 15-20 milioni di euro – più facilmente. Staremo a vedere.