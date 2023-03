Osimhen, la Premier chiama: Spalletti ora trema davvero

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale.

La stagione è entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate al calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra queste troviamo il Napoli, che ha intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti in estate. Oltre ai possibili nuovi acquisti, però, i partenopei saranno chiamati a resistere anche alle offerte pronte ad arrivare per i propri big. Il più ricercato è senza dubbio Victor Osimhen, che si sta rendendo protagonista di una stagione a dir poco strepitosa. Sono 25 le reti messe a segno in 29 partite tra campionato e coppe, e questo non fa che aumentare la concorrenza. A tal proposito, una big inglese sembra decisa a fare sul serio alla riapertura del calciomercato.

Osimhen, la Premier fa sul serio: United pronto al colpo

Come detto, è l’attaccante nigeriano Victor Osimhen il calciatore più desiderato del Napoli dai più grandi club europei.

Stando a quanto riportato da Sky, il Manchester United sembra la squadra più accreditata per assicurarsi le prestazioni del capocannoniere della Serie A. Il sogno di Ten Hag resta Harry Kane ma, le richieste esose in termini di pagamento da parte del Tottenham, hanno convinto il tecnico olandese a virare con decisione sul bomber partenopeo. Il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis, chiede circa 140 milioni di euro per lasciar partire il classe 1998, cifra che le big d’Inghilterra potrebbero sborsare tranquillamente. Sul nigeriano è forte anche l’interesse del Paris Saint Germain, anche se al momento il Manchester United resta fortemente in vantaggio. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con il Napoli che potrebbe dire addio al proprio bomber. Le possibilità di vedere Osimhen in Premier League, infatti, aumentano giorno dopo giorno.