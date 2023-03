La Juve sfida l’Inter: doppio blitz clamoroso

Il clamoroso blitz della Juve nei confronti dell’Inter rappresenta un vero e proprio sgarbo. Un affronto difficile da digerire per loro

I bianconeri si stanno preparando con largo anticipo alla campagna acquisti estiva. Questo per loro è un passaggio di importanza fondamentale. Non a caso i due colpi che hanno puntato sono di grande valore, e potrebbero ben presto risollevare le sorti stagionali.

Dopo la penalità inspiegabilmente la squadra ha avuto un piglio diverso in qualsiasi partita. Vincendo gare importanti e raggiungendo qualificazioni che, fino a poco tempo prima, sembravano pura utopia.

Questa volta la società vuole fare sul serio, ed è pronta a consegnare ad Allegri due top player d’eccezione. Al toscano o a chi per lui, si intende dire. Nonostante il buon momento di forma lo spettro dell’esonero non è stato affatto scacciato. Non del tutto almeno.

Tra clamorosi approdi e partenze già scritte, la situazione in casa Juventus non è affatto di facile lettura. Tuttavia le stagioni passano, e la propria rosa per quanto di qualità non può essere destinata a durare in eterno.

C’è sempre bisogno di nuovi innesti. Salvo rari casi chiaramente. La Juve non rientra tra questi, ragion per cui deve rimboccarsi le maniche e andare avanti. Per l’allenatore toscano sono pronti due grandi nomi dalla tecnica sopraffina.

Si tratta di due rinforzi per il reparto offensivo, il quale necessita effettivamente di attenzioni particolari. Chiesa potrebbe lasciare Torino così come Vlahovic. Ovviamente al fronte della giusta offerta. Diversamente cederli sarebbe una follia.

Oltre ad essere anche un rischio che comporterebbe poche possibilità di rimpiazzo in linea di massima. Il fatto che il mercato sia così tanto attivo a distanza di mesi e mesi di anticipo la dice lunga sulla premura dei top club.

I quali sono intenzionati seriamente al salto di qualità.

Thuram e Weah alla Juve: c’è la suggestione

Tuttomercatoweb ha parlato in un articolo di Thuram e Weah alla Juve. Si tratta di un duo potenzialmente letale, in grado di perforare qualsiasi retroguardia con fare deciso e cinico. Cosa che ai bianconeri servirebbe molto, per motivi ormai noti a chiunque.

Ancora non c’è alcuna parvenza di cifre o accordi garantiti. L’unica cosa certa è il duello con i nerazzurri, soprattutto per l’attaccante del Borussia Monchengladbach. L’Inter vorrebbe portare alla corte di Inzaghi il giocatore, ma la concorrenza è molto alta.

Ed è, ovviamente, più agguerrita che mai. I bianconeri certamente non sono da meno.