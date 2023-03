E’ fatta, accordo raggiunto: zero chance per la Juve

Un super colpo al termine dell’attuale stagione: addio Juventus e Serie A, il big ha già trovato l’accordo

La Juventus guarda lontano, alla prossima stagione ed al calciomercato che inevitabilmente regalerà novità rilevanti per la rosa di Massimiliano Allegri.

Un reparto su tutti necessiterà più di un arrivo di spessore: il centrocampo. Le speranze che Rabiot alla fine rinnovi e rimanga potrebbero non bastare. E nel lungo elenco dei grandi nomi seguiti dalla ‘Vecchia Signora’ uno in particolare, però, si allontana definitivamente. Secondo quanto viene riferito da ‘Todofichajes.com’, il Barcellona sembrerebbe ormai aver ultimato uno dei primissimi acquisti della prossima stagione. Si tratta di Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City in scadenza con la squadra inglese al termine dell’attuale stagione. Un addio che non si consumerà propriamente a zero, visto che il tedesco otterrà un premio alla firma. Ma, intanto, sembra ormai già tutto fatto per il suo passaggio alla corte di Xavi. E i dettagli dell’accordo, in tal senso, sono chiarissimi. Contratto di un anno, con opzione per un’ulteriore stagione per non gravare sul bilancio dei catalani nel 2023/24. Situazione molto simile a quella che portò Marcos Alonso il cui accordo, dopo la prima stagione, prevedeva l’opzione da attivare per quella attuale. E Gundogan, nonostante le richieste di 10 milioni di euro a stagione, ha alla fine deciso di venire incontro alle esigenze economiche del club di Laporta.

Colpaccio Barcellona, c’è già l’accordo: Juve ko

7,5 milioni di euro netti all’anno che, coi relativi bonus legati a prestazioni personali, di squadra ed eventuali trofei ottenuti, arriverebbero proprio a 10.

Una pessima notizia per la Juventus e non solo, visto che Gundogan è stato avvicinato al calcio italiano con costanza ed in diverse occasioni. In questa stagione Gundogan ha collezionato 37 presenze tra campionato e coppe, con 4 gol e 4 assist all’attivo con la squadra di Guardiola. Addio Manchester City e niente da fare nè per la ‘Vecchia Signora’ nè per le altre big europee: Gundogan è virtualmente un nuovo calciatore del Barcellona.