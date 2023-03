Il Napoli lo soffia al Milan: la vendetta di Maldini è immediata

Intreccio di calciomercato tra Napoli e Milan: addio vicino, non arriva il rinnovo. Pronto Maldini a portarlo in rossonero

Novità importanti in casa rossonera con Paolo Maldini pronto a rivoluzionare la rosa del Milan. Un intreccio di calciomercato suggestivo anche con il Napoli, che si appresta a diventare a campione d’Italia. Tanti giocatori azzurri sono cresciuti in maniera esponenziale, ma molti potrebbero dire addio in estate.

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, il centrocampista polacco del Napoli, Piotr Zielinski, potrebbe dire addio in estate: il suo contratto è in scadenza nel giugno 2024, ma già ora starebbe pensando alla partenza. Un anno fa è stato ad un passo dal West Ham, ma ora potrebbe trovare davvero un’altra destinazione visto che non ci sono aggiornamenti sul possibile rinnovo.

Napoli, intreccio col Milan: ecco il sostituto di Zielinski

Il Napoli avrebbe pensato già al suo sostituto, Jesper Lindstrom, in forza all’Eintracht Francoforte, che è stato eliminato proprio dai partenopei agli ottavi di Champions League. Il danese è nel radar del presidente De Laurentiis: così lo stesso Paolo Maldini potrebbe preparare l’assalto decisivo a Piotr Zielinski, una ‘vendetta’ visto che anche Lindstrom era un nome presente sulla sua agenda.

Il Napoli continua a macinare punti in Serie A per arrivare così all’aritmetica Scudetto il prima possibile. Una cavalcata entusiasmante per la compagine guidata da Luciano Spalletti. In estate potrebbero esserci diversi addi eccellenti in casa partenopea, ma tutto dipenderà dal progetto futuro del presidente De Laurentiis. Zielinski potrebbe partire dopo tante stagioni da protagonista in maglia azzurra, ma molto probabilmente non sarà l’unico. La società partenopea già starebbe pensando a nuovi sostituti di livello internazionale in vista del futuro. Profili interessanti per puntellare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, voglioso di nuovi trionfi anche dopo il possibile sogno Scudetto.