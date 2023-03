Allegri fiuta il colpo, arriva dal Barcellona

Il 1 luglio è più vicino di quanto sembri e la Juventus dovrà intervenire in modo deciso sul mercato per sistemare la rosa

Anche se il campionato è ancora in corso e la Juventus attende con ansia il 19 aprile, il calciomercato non può che tenere banco alla Cortinassa.

Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con delle carenze che sono evidenti praticamente in tutti i reparti. Il centrocampo è una questione delicata con Rabiot indeciso sul suo futuro e altre possibili partenze, ma la difesa non è da meno. Considerando l’obiettivo di svecchiare la rosa, la retroguardia è il reparto che necessita probabilmente di più interventi in estate. Per questo Allegri ha fiutato il colpo in arrivo dalla Spagna.

Mercato Juve, spunta Eric Garcia dal Barcellona

Precettare un difensore è sicuramente la priorità per la Juventus, nonostante sia una delle compagini che ha subito meno gol in Serie A.

Allegri dovrà fare i conti con molte partenze e con l’età di alcuni difensori, Leonardo Bonucci è solo uno di essi. Dalla Spagna arrivano però buone notizie, perché il Barcellona è alla ricerca di liquidità per le proprie casse – ricordiamo che la Liga ha imposto dei paletti inamovibili – e Xavi dovrà fare delle scelte. Eric Garcia rientra tra i sacrificabili per i blaugrana e il suo profilo si sposa perfettamente con i progetti a lungo termine della Juventus. Il difensore di 22 anni ha disputato 21 partita con la maglia del Barcellona e già vanta esperienze in campo internazionale, avendo preso parte a 4 partite di Champions League in questa stagione. Valutato circa 20 milioni, Eric Garcia ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026 e il Barça sarebbe anche disposto ad abbassare un poco le pretese. La cosa certa è che la Juventus dovrà cogliere l’occasione il prima possibile, la concorrenza per il giovane spagnolo non è affatto poca.