Rottura con la Juve e nuovo club: Vlahovic ha già deciso

Dusan Vlahovic non sta attraversando un buon momento alla Juventus e sembra sempre più intenzionato a cambiare aria: la decisione è presa

Il percorso di Dusan Vlahovic in quel di Torino, fino ad ora, ha lasciato alquanto a desiderare. Ovviamente, va tenuta fortemente in considerazione la pubalgia che ha costretto il bomber serbo a restare lontano dai campi per diverso tempo.

Le sue condizioni fisiche sono visibilmente migliorate, ma lo stato d’animo non sembra essere buono (per usare un eufemismo). L’attaccante classe 2000, infatti, sembra soltanto il lontano parente di quel giocatore che tutti quanti abbiamo ammirato in Serie A con la maglia della Fiorentina. Questo per vari motivi, tra cui probabilmente un rapporto non proprio idilliaco con mister Massimiliano Allegri. Il credo calcistico del tecnico livornese stona con le caratteristiche di Vlahovic, spesso troppo lontano dalla porta avversaria. Il rendimento del calciatore, di conseguenza, ne risente, non a caso la punta non è mai riuscita a prendersi veramente la scena in maniera costante dal suo approdo alla Continassa. Ecco che una separazione fra le parti in causa non sarebbe affatto da escludere, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. E qui entra in gioco il Real Madrid, noto estimatore del centravanti serbo. Non è tutto: come riferisce il portale ‘ElNational.cat, infatti, Vlahovic vorrebbe perfino forzare dall’interno la sua partenza, al fine di semplificare il lavoro dei ‘Blancos’. Segnali di rottura dunque, col 23enne assai deluso per come stanno andando le cose in questo momento.

Calciomercato Juventus, Vlahovic forza la mano per l’addio: Real Madrid sullo sfondo

Insomma, secondo la fonte citata, la volontà del bomber appare abbastanza chiara e sembra non esserci altra via d’uscita. Il prezzo, inoltre, dovrebbe aggirarsi intorno agli 80 milioni di euro, una cifra che il Real sarebbe disposto a spendere anche per via della giovane età di Vlahovic.

Arrivare adesso ad altri profili come Haaland e Mbappe è troppo complicato pure per un club così importante. Perciò, a Madrid potrebbero convincersi definitivamente a tuffarsi all’assalto dell’attaccante della Juventus. Ci sono anche delle società interessate in Premier League, ma Vlahovic preferirebbe approdare alla prestigiosa corte di Florentino Perez.