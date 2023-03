Rivoluzione Inter ma niente Conte: “Lui il favorito”

Le dichiarazioni di Rudy Galetti, giornalista di Sportitalia, nel corso della trasmissione su TvPlay incentrate sulle chance di cambio panchina dell’Inter

Simone Inzaghi ha dato modo alla dirigenza nerazzurra di dubitare del proprio operato nel corso delle ultime settimane, a seguito di alcuni penalizzanti risultati maturati in campionato. Ad aver trattato della possibilità concreta di un cambio panchina è stato Rudy Galetti, giornalista di Sportitalia, ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘.

“L’Inter potrà attuare una serie di stravolgimenti che faranno parte di una vera rivoluzione, a partire dalla guida tecnica. Alcune caratteristiche di Inzaghi, infatti, non fanno impazzire i dirigenti. Il profilo di Conceicao è nettamente in vantaggio rispetto a quello di Conte, che lascerà il Tottenham. Mourinho invece, con qualche garanzia in più da parte della sua dirigenza, potrebbe restare alla Roma. Thiago Motta è un profilo pronto, maturato nel tempo. Trasmette alla squadra valori positivi e certezze, come confermato dal risultato maturato dal Bologna proprio contro l’Inter“, ha dichiarato Galetti.

Da Retegui a Lukaku, passando per Dzeko: il punto sull’attacco dell’Inter

La questione Inter ha poi aperto un ventaglio di possibilità anche per Dzeko, Lukaku e il giovane Retegui: “L’italo-argentino ha gi maturato una buona esperienza ma va tenuto sotto controllo per non incappare in un secondo De Ketelaere. Calati nel campionato di Serie A ogni giocatore deve essere rivalutato. È un calcio diverso rispetto alla Premier League“, ha aggiunto Galetti.

“La dirigenza ha voglia di continuare con Dzeko, quest’anno è stato l’attaccante più continuo. Il destino di Lukaku è invece abbastanza segnato, ma è giusto lasciare un piccolo spiraglio perché mancano ancora due mesi e potrebbe dare un segnale importante. Il prestito è annuale, dalle parole di Marotta si evince che tutti si aspettano di più da lui“, ha poi concluso il giornalista.