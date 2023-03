Luis Enrique e doppio colpo: il nuovo Milan prende forma

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale.

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate alla programmazione del prossimo calciomercato estivo.

Tra queste troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa in estate. Oltre a possibili nuovi acquisti, però, la dirigenza rossonera si trova a valutare anche il futuro di Stefano Pioli, sempre più in bilico. Il campionato sottotono disputato fin qui, potrebbe portare la società milanese a sollevarlo dall’incarico e aprire un nuovo ciclo. Il nome che più stuzzica è quello di Luis Enrique, attualmente svincolato dopo l’esperienza con la nazionale spagnola. Per l’ex c.t. della Spagna si tratterebbe di un ritorno in Italia, vista l’esperienza con la Roma nella stagione 2011/2012. Qualora si dovesse concretizzare l’arrivo a Milano di Luis Enrique, il Milan starebbe pensando di regalargli due grandi colpi per il reparto avanzato.

Pioli in bilico, il Milan pensa a Luis Enrique: colpi importanti per l’attacco

Come detto, il Milan starebbe pensando a Luis Enrique in caso di separazione da Stefano Pioli al termine della stagione.

Per quanto riguarda i possibili nuovi acquisti, il reparto che la dirigenza rossonera intende rinforzare è quello avanzato, vista anche la possibile partenza di Rafael Leao che non sembra trovare un accordo per il rinnovo del contratto. Per non farsi trovare impreparato, il Milan sembra aver già individuato due possibili obiettivi per sopperire all’eventuale partenza del portoghese. Stiamo parlando di Yéremy Pino, ala destra classe 2002 del Villareal e di Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid. Questi due profili sono molto apprezzati da Luis Enrique, che li porterebbe volentieri nella propria avventura milanese. Il Milan, soprattutto in caso di cessione di Leao, potrebbe disporre di risorse importanti per lanciare l’assalto definitivo. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con il nuovo Milan che sembra prendere sempre più forma.