Due contropartite per Chiesa, ecco la posizione della Juve

Due contropartite importantissime per Federico Chiesa: ecco la possibile offerta e la posizione della Juventus. Tutti i dettagli

Sono i mesi più delicati per la nuova Juventus di Elkann e Ferrero. Oggi il presidente bianconero è tornato a parlare, mandando un messaggio a squadra e tifosi.

“La Juventus si difenderà con tutte le sue forze nelle sedi competenti, io ero e rimango un tifoso bianconero. Permane ciò che abbiamo detto nell’incontro con la squadra: la società farà la sua parte nelle aule di giustizia e loro, come stanno facendo, sono chiamati a rispondere sul campo”, ha dichiarato Ferrero. In attesa di novità sul fronte giudiziario, la nuova dirigenza è al lavoro anche in vista del prossimo calciomercato estivo. Le priorità sono al momento rappresentate dai big in scadenza a giugno, da Rabiot a Di Maria, ma non mancano anche le sirene estere. Nel mirino, oltre al già chiacchierato Vlahovic, potrebbe presto tornare anche Federico Chiesa.

Calciomercato Juve, l’offerta per Chiesa

Nella prossima estate il Chelsea potrebbe tornare alla carica anche per Federico Chiesa. I Blues hanno diversi big in bilico come possibili contropartite tecniche.

Si tratta di Sterling e soprattutto Pulisic, già accostato da diverse sessioni di mercato al club bianconero. Entrambi potrebbero essere proposti per Chiesa. Tuttavia, la posizione della Juventus è piuttosto ferma: il gioiello lascerà i bianconeri solo di fronte ad un’offerta cash ed irrinunciabile. La sua valutazione sfiora i 100 milioni di euro. Il Chelsea è avvisato.