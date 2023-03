Clamoroso, Spalletti al Milan: ecco cosa sta succedendo

Diverse società sono già proiettate al futuro, nonostante la stagione sia entrata nella sua fase più calda.

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase cruciale ma, nonostante questo, diverse società sembrano giù proiettate al futuro.

Tra queste troviamo il Milan, con la società che sta già pianificando le strategie del futuro, in campo e fuori. Per quanto riguarda il campo, il futuro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera è sempre più in bilico, visti i risultati ottenuti in campionato. I rossoneri infatti, si trovano al quarto posto, a soli tre punti dall’Atalanta sesta. Per quanto riguarda l’assetto societario, invece, a rischiare il posto è Paolo Maldini, con la società non molto soddisfatta del lavoro svolto dall’ex capitano rossonero. Proprio per la panchina, in caso di addio a Pioli, la società rossonera sembra aver già individuato il grande profilo a cui affidare le redini della squadra.

Pioli e Maldini in bilico, il sogno è Spalletti: il Milan ci pensa

Come detto, il futuro al Milan per Stefano Pioli e Paolo Maldini è in bilico, con la società che potrebbe mettere in atto una rivoluzione.

A tal proposito, il grande obiettivo qualora il tecnico Pioli salutasse si chiama Luciano Spalletti, che sta dominando il campionato di Serie A con il Napoli. La società, infatti, sta monitorando il rapporto tra il tecnico toscano e il club azzurro, pronta ad approfittarne in caso di incomprensioni tra Spalletti e De Laurentiis. Il tecnico del club campano non ha mai nascosto di trovarsi bene a Napoli, ma una chiamata da parte dei rossoneri potrebbe invogliarlo a provare una nuova avventura. La programmazione della prossima stagione entra già nel vivo in casa Milan, con la società rossonera che ha individuato in Luciano Spalletti l’erede perfetto di Stefano Pioli.