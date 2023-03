Trenta milioni dalla Premier: De Paul (ri)dice addio a Inter e Juve

L’argentino ex Udinese è destinato a lasciare l’Atletico Madrid in estate. Il suo contratto con il club spagnolo scade a giugno 2026

De Paul deve lasciare l’Atletico Madrid per sperare di tornare il calciatore che abbiamo ammirato in Serie A e nel Mondiale in Qatar. Se, come sembra, Simeone dovesse restare ancora alla guida dei ‘Colchoneros’, il classe ’94 di Sarandi non avrebbe davvero alcuna alternativa al cambio di maglia.

Inter e Juventus, ma forse anche il Milan non hanno smesso di seguirlo, consci però del fatto che per portarselo a casa occorrerebbe un esborso economico non indifferente. Comunque elevato viste le ristrettezze economiche del calcio italiano. Per i bianconeri c’è poi anche l’incognita futuro, con il rischio esclusione dalle coppe – Champions prossimo anno in primis, se mai dovesse raggiungerla attraverso il campionato o la vittoria dell’Europa League – molto concreto come conseguenza dell’inchiesta Prisma.

Il ritorno di De Paul in Serie A, quindi, potrebbe non avvenire nemmeno nel calciomercato estivo che verrà. Tra gli ostacoli non abbiamo inserito quello rappresentato dalla concorrenza, che probabilmente è pure il più ostico. Concorrenza della Premier, dove ci sono i mezzi economici per soddisfare le esigenze dell’Atletico. Andando nello specifico, è il Tottenham di Paratici e Conte – ma il tecnico appare destinato all’addio a fine stagione – che potrebbe muoversi seriamente per il cartellino dell’ex Udinese.

Niente Inter o Juve, De Paul può finire al Tottenham

Gli ‘Spurs’ vantano ottimi rapporti con l’Atletico, vedi l’operazione Reguilon, e questo è un aspetto che può risultare determinante in sede di trattativa.

Grande estimatore del tuttocampista argentino e intenzionato a rinforzare il centrocampo del Tottenham, l’ex dirigente bianconero Paratici potrebbe spingersi fino a 30 milioni di euro – qualche bonus incluso – per il cartellino del numero 5.