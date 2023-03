UFFICIALE, la Juve spera: c’è la data dell’udienza sul ricorso

La stagione 2022/23 non sarà una bella annata da ricordare per i tifosi juventini, ma finalmente è stata fissata la data che fa sperare

Da pretendente al titolo la Juventus è stata proiettata a metà classifica dopo la sentenza che le ha inflitto ben 15 punti di penalizzazione.

Anche se Allegri ha fatto numerosi sforzi che scalare la classifica, la penalità non è certo stata digerita e la Juventus ha impugnato la sentenza e presentato il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

UFFICIALE: udienza per il ricorso Juve fissata ad aprile

Come si apprende sul sito del CONI, la Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport ha fissato la data dell’udienza per il ricorso della Juventus ai danni della FIGC.

I tifosi bianconeri dovranno attendere il 19 aprile 2023 per conoscere l’esito.

La Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, Gabriella Palmieri, ha fissato la data della prossima sessione di udienze a Sezioni Unite, che si terrà il 19 aprile 2023, a partire dalle ore 14.30.

In tale occasione, sarà discusso ed esaminato il ricorso presentato dalla società F.C. Juventus S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del Sig. Fabio Paratici e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l’effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 – Sezione Disciplinare – del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti della ricorrente F.C. Juventus S.p.A., la sanzione della penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Saranno altresì discussi ed esaminati anche i ricorsi presentati, rispettivamente, da Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli – Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano, Maurizio Arrivabene avverso la medesima sentenza della Corte Federale d’Appello presso la FIGC in relazione alle sanzioni agli stessi irrogate.