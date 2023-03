Rebus prezzo per Brahim Diaz: 30 milioni per lo spagnolo

Brahim Diaz per il Milan è un giocatore molto importante. La sua qualità può essere determinante per il futuro del club: ma c’è un problema

Il fantasista “ex” Real Madrid non ha fatto chissà quale fatica ad ambientarsi in Serie A. Nel giro di poco tempo tutti quanti si sono accorti del suo talento. Velocità, tecnica e visione di gioco tipica dei trequartisti più abili in circolazione.

Anche se il suo posizionamento in campo non è esattamente questo. Si tratta infatti di un giocatore poliedrico nel complesso, in grado di ricoprire più ruoli su tutto il fronte offensivo. Ed è anche per questo motivo che il Milan lo ritiene un elemento così prezioso.

La sua storia a livello di mercato è molto particolare. Tempo fa si pensava addirittura che il giocatore potesse approdare all’Inter. Cosa che poi non si è concretizzata. In primis per motivi ignoti, ma in secondo luogo anche per via di uno sviluppo emerso di recente.

Sembra infatti che il Milan voglia riscattare dai Blancos il suo prezioso gioiello. La trattativa con il Real Madrid è legata ad una cifra che per il club rossonero potrebbe essere un po’ troppo pesante da sopportare.

Un vero e proprio blitz da 30 milioni, però nelle mura casalinghe.

Brahim Diaz pronto al riscatto: Pioli riflette

Stando a ciò che suggerisce Fichajes, Brahim Diaz potrebbe essere riscattato dal Milan. Come è ben noto il giocatore si trova attualmente in prestito dai Blancos, squadra all’interno della quale non troverebbe il minutaggio che merita e che spera.

Pioli ha parlato molto bene del suo giocatore, ritenendolo in poche parole un elemento di qualità all’interno della rosa. Le sue (quasi) 110 partite ufficiali con il club sottolineano il ruolo che ha nella squadra. Cosa che ha portato l’allenatore a riflettere a lungo su ciò.