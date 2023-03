Pogba-Juve ai ferri corti: lo scenario

In casa Juve si apre ufficialmente il nodo Pogba: la società si aspetta un gesto dal francese, che però resta sulle sue posizioni

Una stagione maledetta. Costellata di infortuni, scelte sbagliate, rinunce al Mondiale, ricadute e, tanto per non farsi mancare nulla, anche problemi di natura disciplinare. Il ‘Pogback‘, immagine romantica che avrebbe dovuto portare alla Juve qualità, spettacolo, giocate e gol, si sta trasformando in un vero e proprio boomerang per la società bianconera.

Arrivato a costo zero dal Manchester United, il transalpino è riuscito a strappare un contratto quadriennale da 10 milioni di euro netti l’anno. Lo stipendio percepito non è stato nemmeno lontanamente ripagato dal rendimento in campo – incredibile a dirsi, ma sono solo 35 i minuti in campo finora nella grottesca annata del centrocampista -: inevitabile per lo meno ripensare all’investimento fatto in vista delle prossime stagioni. Tradotto: la Juve, anche in considerazione di una più che possibile mancata partecipazione alla prossima Champions League, vorrebbe rivedere l’ingaggio del calciatore. Ma tutto potrebbe essere maledettamente difficile.

Juve-Pogba, c’è gelo tra le parti

Tentata, anche perchè spinta da buona parte dell’opinione pubblica, a rescindere il contratto del calciatore, la dirigenza bianconera avrebbe già tentato la strada della conciliazione. In vista di una stagione, la prossima, in cui sarà comunque necessario un taglio alle spese, la Juve avrebbe proposto a Pogba una riduzione dell’ingaggio -o per lo meno una rinuncia ai bonus – come condizione per proseguire un matrimonio iniziato nel peggiore dei modi.

Considerando che il francese non è praticamente mai stato disponibile in questa annata, la Veccha Signora si affida al ‘buon senso’ del calciatore, da cui si aspetterebbe un gesto di natura economica.

Le ultime indiscrezioni sul fronte del possibile accordo tra le parti riferiscono però di un Pogba poco propenso a rivedere al ribasso il suo contratto. La società bianconera non vorrebbe arrivare al passo estremo della rescissione, peraltro costosa anch’essa dal punto di vista finanziario, ma a questo punto non si può escludere nulla. Nei prossimi mesi il centrocampista è chiamato a dare un segno tangibile della sua presenza nel glorioso club piemontese.